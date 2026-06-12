出席商業會活動 李四川：讓產業根留新北創造就業

國民黨新北市長參選人李四川今晚前往三重區出席新北市商業會理監事會議，李四川表示，對於產業界面臨用地不足、土地成本過高等問題，未來將以務實經驗進行系統性規劃，協助產業解決問題，根留新北、創造更多年輕人的工作機會，並持續協助產業轉型發展。

李四川指出，新北市擁有完整的產業基礎，從傳統產業到高科技產業皆具備發展優勢，但近年來許多企業面臨土地取得困難、租金持續上漲等問題，不少產業因此被迫外移至桃園或其他縣市。

李四川表示，未來將推動產業用地整體規劃，透過區段徵收、市地重劃，規劃產業空間，並由政府興建標準化或客製化廠房，以合理租金提供企業使用，協助企業降低營運成本，讓更多企業願意根留新北。

談到高科技產業布局，李四川重申，未來將推動蘆社大橋興建，結合大眾運輸、快速道路等交通路網，串聯南港軟體園區、內湖科技園區、北士科及新北產業聚落，包括蘆洲、五股、板橋、土城及新店等地，打造AI科技廊帶，讓更多高科技產業進駐新北、帶動區域發展。

李四川表示，侯友宜市長推動五股垃圾山整治及產業環境改善，為地方發展奠定良好基礎，未來除了五股以外，淡水、土城地區也都具備發展高科技產業的潛力，未來將以具體規劃打造產業聚落；另有關工業區面臨空間不足問題，未來也將持續推動工業區立體化，務實地解決產業需求，打造更友善的產業環境，讓企業根留新北、青年在地就業，帶動新北持續發展與繁榮。