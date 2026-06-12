拋治理鐵三角概念！柯文哲喊「竹北勢在必得」 親赴街頭為邱臣遠拉票

為全力衝刺2026年九合一地方大選，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天下午4點與獲黨部徵召的竹北市長參選人邱臣遠，以及黨籍參選人在竹北路口拜票，邱臣遠拋出「治理鐵三角」的概念，強調未來若能由新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，以及他自己代表的白營勢力共同組建，將會是最棒的「勝利方程式」。柯文哲則強調，到了竹北市長要決定的時刻，表示勢在必得。

面對媒體詢問「藍白合」，柯文哲表示，黨對黨之間的談判與對話，主要是由黨主席黃國昌處理。但已經到了竹北市長需要決定的時刻，這就表示「勢在必得」，因此過來拜票。

邱臣遠表示，今天在竹北的路口拜票，新竹的交通是重要議題，明天會有民眾新竹隊誓師大會，包含竹北市長、新竹縣市議員、代表及里長等共17位參選人，展現大團結氣勢。其中主席柯文哲、黃國昌都會到此加油。

他也拋出「治理鐵三角」的概念，強調未來若能由新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，以及他自己代表的白營出戰，在縣市治理的層級與選戰考量，都是「勝利方程式」，自己擁有中央立法院的豐富經驗與地方治理的實際政績，未來絕對會是「藍白兩黨最大的公約數」，並呼籲新竹鄉親全力支持最優質的參選人。

路過的民眾興奮的向的為參選人揮手致意。記者郭政芬／攝影