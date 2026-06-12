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藍彰化市長提名卡關…縣黨部交黨中央處理 蕭景田：沒有辦法的辦法

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化提名針對彰化市與員林市長人選進行協調，彰化市破局將再進行第二次協調，員林則會進行全民調。圖／國民黨彰化縣黨部提供
國民黨彰化提名針對彰化市與員林市長人選進行協調，彰化市破局將再進行第二次協調，員林則會進行全民調。圖／國民黨彰化縣黨部提供

國民黨下屆彰化市長提名陷入僵局，國民黨彰化縣黨部提名小組今天開會討論後，決議將彰化市長提名全權交由中央黨部處理。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，因雙方對提名方式意見分歧、落差很大，提名小組一致決議交由中央決定人選。

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蕭景田指出，經過兩次協調仍未進入初選民調程序，主要是不希望在提名其中一方後，造成黨內太大裂痕，影響後續整合。他坦言，將提名權交由中央處理，「實在是沒有辦法的辦法」。

國民黨下屆彰化市長提名人選遲遲未定，登記參選的縣議員温芝樺堅持採民調決定人選，現任彰化市民代表會主席陳文賓則主張由黨中央直接徵召他，或開放競選。縣黨部提名小組日前兩度協調均告破局，今天再度開會討論，但最終仍無法形成共識。

陳文賓表示，由於彰化縣黨部無法處理協調問題，持續內耗對國民黨不利，因此決定交由黨中央拍板。他指出，黨中央已承諾會以「最大勝選考量」作為提名依據。他也透露，目前已有多數里長連署支持他參選市長，希望黨中央能聽見基層聲音。

至於外傳有里長揚言，若未提名陳文賓，將發動拒投縣長參選人魏平政，恐衝擊藍營整體選情，陳文賓則表示，「這不是我所希望看到的」。

温芝樺說，向來期盼透過制度產生最具勝選實力的人選，讓基層支持者信服，也讓黨內更加團結。尊重提名小組的決議，如今提名程序已進入中央黨部處理階段，也希望能儘速完成定案，避免基層持續等待與不安。無論最終結果如何，最重要的是凝聚力量、整合團結，共同朝著贏回彰化市的目標前進。

地方人士分析，彰化市長提名遲未拍板，縣黨部可能也有「以時間換取空間」的考量。不過黨中央接手後，無論最終提名誰，都恐引發另一方不服，後續不排除演變成藍營分裂、形成三角督局面。另也有地方人士憂心，黨中央現階段介入協調，難保不會重演縣長選舉提名爭議，再出現「第三人」參選或另類布局情況，讓選情增添變數。

蕭景田 2026九合一選舉 國民黨 彰化縣選舉

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