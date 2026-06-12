快訊

高雄民生醫院爆院內「本土登革熱群聚」感染 5人確診急降載防疫

喝到天亮！香酥鴨老闆撞死女清潔員「沒道歉也沒賠償」 國民法官判7年9月

桃園毒駕撞死探病男…護理師拿照片尋人 家屬躺病床聞訊崩潰大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市長選戰戰況！江啟臣「聲量、好感度」雙領先何欣純 展現空戰優勢

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣。圖／聯合報系資料照片
國民黨台中市長參選人江啟臣。圖／聯合報系資料照片

台中市長選戰受關注，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，國民黨台中市長參選人江啟臣近期在網路空戰展現優勢，不僅網路總聲量佔比以59.16%大幅領先何欣純的40.84%，在好感度上也勝過對手。

2026九合一選舉

TPOC指出，觀察兩人近一季（3月1日至5月31日）的網路輿情走勢，江啟臣的聲量爆發力與議題主導性明顯優於何欣純。第一波關鍵轉折出現在3月31日，江啟臣因贏得黨內初選，確定將代表國民黨參選台中市長，瞬間引爆藍營支持者熱情與全國政壇關注，單日聲量狂飆至1萬6736則的最高峰；緊接著4月3日，江啟臣與楊瓊瓔率領全體議員與現任市長盧秀燕共同召開記者會營造大團結氣勢，宣告短短3天台中已完成初選整合，江啟臣當天再度創下9904則的聲量高峰。

TPOC表示，反觀何欣純，其聲量最高峰同樣落在3月31日，但焦點話題卻是與前總統蔡英文、立委蔡其昌「吃剉冰」的軟性行程，雖創下6839則討論，但話題延續性與全國級的政治效應，顯然不如江啟臣的正式出線來得強烈。

TPOC指出，進一步從「網路好感度（P/N值）」分析，數據顯示江啟臣的P/N值達1.04，正面聲量（12.07%）大於負面聲量（11.65%），深入解讀其正面輿情發現，江啟臣的高好感度主要來自多數網民對他長期深耕台中基層、積極為地方爭取重大建設（如交通路網、校園環境改善及經濟產業升級）的實質成果給予高度肯定，認為其服務「看得到也感受得到」。相對而言，何欣純的好感度僅有0.83，負面聲量（12.59%）反超正面聲量（10.50%），近期在臉書與Threads等社群平台上，不乏針對其過去地方政績的檢視，或是對特定法案表態的質疑聲浪，導致其網路仇恨值略高於對手。

TPOC表示，總體而言，江啟臣目前在空戰的「量」與「質」上皆握有優勢，何欣純陣營則面臨話題難以跨出原有屯區同溫層的困境，未來如何在選戰中突破網路聲量「好感度偏低」的僵局，並突圍江啟臣憑藉紮實政績與堅實基層支持的高牆，將是綠營在台中面臨的最大難題。

<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>台中市長參選人、立委何欣純。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長參選人、立委何欣純。記者黃仲裕／攝影

台中市長聲量戰，江啟臣「聲量、好感度」雙殺何欣純，穩居空戰優勢。圖／TPOC提供
台中市長聲量戰，江啟臣「聲量、好感度」雙殺何欣純，穩居空戰優勢。圖／TPOC提供

江啟臣 何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉 國民黨 民進黨

延伸閱讀

江啟臣牽線運彩公會理事長何昱奇 贈國小羽球10箱、獲獎還送10萬元

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

楊志良／沈伯洋可以休矣！

SJ東海最愛！沙威隆聯名龜記推「蘋果紅萱」沐浴乳 網笑：可以調甜度冰塊嗎？

相關新聞

藍彰化市長提名卡關縣黨部交黨中央處理 蕭景田：沒有辦法的辦法

國民黨下屆彰化市長提名陷入僵局，國民黨彰化縣黨部提名小組今天開會討論後，決議將彰化市長提名全權交由中央黨部處理。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，因雙方對提名方式意見分歧、落差很大，提名小組一致決議交由中央決定人選。

台中市長空戰 江啟臣「聲量、好感度」雙殺何欣純

台中市長選戰受關注，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，國民黨台中市長參選人江啟臣近期在網路空戰展現優勢，不僅網路總聲量佔比以59.16%大幅領先何欣純的40.84%，在好感度上也勝過對手。

競爭激烈…藍營竹北市長初選民調今登場 吳旭智喊拼第一

國民黨竹北市長黨內初選，共有4名參選人競爭相當激烈，謠言耳語不斷，參選人之一的縣議員吳旭智今天指出，他接獲不少支持者詢問，是否「準備退出」、「不玩了」，讓他相當氣憤，緊急聲明「絕對參選到底，全力拼第一爭取提名。」吳旭智也呼籲國民黨的四位參選同志都有共識，團結為重，決定最優人選，不容其他陣營或有心人士破壞。

台中選戰升溫…何欣純競選官網上線 邀市民給意見

民進黨台中市長參選人何欣純推出競選官方網站，囊括過去亮眼政績、未來政策、活動預告與市民意見專區等等。她表示，近期自己的網路聲量超過競爭對手立法院副院長江啟臣，導致台中選情討論熱度升高，官網有設置意見專區，鼓勵民眾踴躍發表意見，傳達台中人的聲音。

賴瑞隆最新民調大贏柯志恩17.8％ 原縣區四行政區最多人挺賴

新台灣國策智庫今日發布高雄市長選舉民調結果，民進黨提名人賴瑞隆支持度達46.2％、國民黨提名人柯志恩28.4%，兩人差距17.8％。立委賴瑞隆表示，民調只是階段性的提醒，不會減緩和鬆懈為高雄全力以赴的步調。

沈伯洋談音樂產業舉高雄演唱會經濟 蔡其昌提醒：大巨蛋是棒球場

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天合體北高黨部主委吳沛憶、黃捷，宣傳捐款回饋品限量城市棒球衣。沈伯洋也談及音樂產業發展，高雄演唱會經濟不斷地往前邁進，但民進黨立院黨團總召、中華職棒會長蔡其昌提醒，要記得棒球迷所講的「大巨蛋是棒球場」這句話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。