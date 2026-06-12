台中市長選戰戰況！江啟臣「聲量、好感度」雙領先何欣純 展現空戰優勢

台中市長選戰受關注，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，國民黨台中市長參選人江啟臣近期在網路空戰展現優勢，不僅網路總聲量佔比以59.16%大幅領先何欣純的40.84%，在好感度上也勝過對手。

TPOC指出，觀察兩人近一季（3月1日至5月31日）的網路輿情走勢，江啟臣的聲量爆發力與議題主導性明顯優於何欣純。第一波關鍵轉折出現在3月31日，江啟臣因贏得黨內初選，確定將代表國民黨參選台中市長，瞬間引爆藍營支持者熱情與全國政壇關注，單日聲量狂飆至1萬6736則的最高峰；緊接著4月3日，江啟臣與楊瓊瓔率領全體議員與現任市長盧秀燕共同召開記者會營造大團結氣勢，宣告短短3天台中已完成初選整合，江啟臣當天再度創下9904則的聲量高峰。

TPOC表示，反觀何欣純，其聲量最高峰同樣落在3月31日，但焦點話題卻是與前總統蔡英文、立委蔡其昌「吃剉冰」的軟性行程，雖創下6839則討論，但話題延續性與全國級的政治效應，顯然不如江啟臣的正式出線來得強烈。

TPOC指出，進一步從「網路好感度（P/N值）」分析，數據顯示江啟臣的P/N值達1.04，正面聲量（12.07%）大於負面聲量（11.65%），深入解讀其正面輿情發現，江啟臣的高好感度主要來自多數網民對他長期深耕台中基層、積極為地方爭取重大建設（如交通路網、校園環境改善及經濟產業升級）的實質成果給予高度肯定，認為其服務「看得到也感受得到」。相對而言，何欣純的好感度僅有0.83，負面聲量（12.59%）反超正面聲量（10.50%），近期在臉書與Threads等社群平台上，不乏針對其過去地方政績的檢視，或是對特定法案表態的質疑聲浪，導致其網路仇恨值略高於對手。

TPOC表示，總體而言，江啟臣目前在空戰的「量」與「質」上皆握有優勢，何欣純陣營則面臨話題難以跨出原有屯區同溫層的困境，未來如何在選戰中突破網路聲量「好感度偏低」的僵局，並突圍江啟臣憑藉紮實政績與堅實基層支持的高牆，將是綠營在台中面臨的最大難題。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純。記者黃仲裕／攝影