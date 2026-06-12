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競爭激烈…藍營竹北市長初選民調今登場 吳旭智喊拚第一

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
議員吳旭智今天喊話絕對參選到底，要拼勝選第一。圖／吳旭智提供
議員吳旭智今天喊話絕對參選到底，要拼勝選第一。圖／吳旭智提供

國民黨竹北市長黨內初選，共有4名參選人競爭相當激烈，謠言耳語不斷，參選人之一的縣議員吳旭智今天指出，他接獲不少支持者詢問，是否「準備退出」、「不玩了」，讓他相當氣憤，緊急聲明「絕對參選到底，全力拼第一爭取提名。」吳旭智也呼籲國民黨的四位參選同志都有共識，團結為重，決定最優人選，不容其他陣營或有心人士破壞。

2026九合一選舉

國民黨竹北市長黨內初選，今起一連3天進行全民調，以民調定輸贏。4名參選人縣議員吳旭智、林禹佑、邱靖雅和竹北市代會主席林啟賢，實力相當接近，競爭激烈。

吳旭智這兩天接獲支持者詢問，是否準備退出初選、不玩了！讓吳旭智相當不滿，也直批有心人士的做法太惡毒。

吳旭智緊急聲明強調，絕對爭取到底，絕對拼第一！吳旭智也強調，國民黨的4名參選同志都有共識，團結為重，決定最優人選！大家的團結不容其他陣營或有心人士破壞。

吳旭智表示，3天的初選民調今天晚間登場，最後關頭還是懇請民眾電話民調唯一支持他。另外，為了爭取勝選，國民黨竹北市長勝出人選出爐後，與民眾黨徵召的參選人邱臣遠再進行民調，以公正、公平、公開方式派出最佳人選，因為年底選舉，不論是新竹縣市甚至全國各縣市，唯有藍白全力合作，才能確保勝利。

吳旭智也呼籲藍白參選人，在藍白合的共識下，以團結為重，不容其它陣營或有心人士破壞。

竹北 民調 邱靖雅 2026九合一選舉 國民黨

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