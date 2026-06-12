快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

跑外縣市行程遭質疑 蔣萬安：城市交流彼此借鏡

中央社／ 南投12日電

台北市長蔣萬安今天出席南投巧克力咖啡節記者會，有關遭質疑行程像對其他縣市的關心高於台北市，他表示，透過城市交流，彼此借鏡、學習，對農產品、觀光等能全面提升。

2026九合一選舉

2026南投巧克力咖啡節將於19日至28日在南投福興溫泉遊客中心登場，南投縣長許淑華今天主持活動記者會，邀請蔣萬安共同為活動宣傳。

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，以蔣萬安現在行程看來，好像對其他縣市的關心高於台北市，會後蔣萬安接受媒體聯訪說，這是進行城市交流，日前台北市推動營養午餐全面免費、生生喝鮮奶，他到雲林縣、彰化縣畜牧場實際了解酪農如何辛苦確保每個環節安全，讓孩子吃得安心。

蔣萬安說，台北市是咖啡店家密度最高城市，南投是咖啡優質產地，今天也是為推展縣市間觀光與咖啡產業，透過合作與城市交流造福雙方民眾，彼此借鏡及學習，對農產品、商品、觀光等皆能全面提升。

被問到監察院議題，蔣萬安表示，現在不是討論人選適不適合問題，而是監察院存廢問題，過去民眾看見監察院未有積極功能，甚至成為政黨惡鬥手段，他主張廢除監察院，建議立法院國民黨團和民眾黨團考慮全部否決29位監委名單人選，用此方式凍結監察院運作，爭取朝野間對修憲廢除監察院共識。

此外，蔣萬安表示對毒駕零容忍，支持中央提高相關刑罰，從源頭追查、後端重罰，完善各項戒治遏止毒品氾濫。許淑華說，當警察用心執法取締毒駕卻遭法院無保請回，除抹煞第一線辛苦外，也凸顯如何防堵等問題，需要行政院進行整體檢討。

2026九合一選舉

延伸閱讀

影／籲立院否決監委人選 蔣萬安：民進黨以前也支持癈監院

影／拋「整院廢掉」 蔣萬安：監察院非特定人士保護傘

影／毒駕撞斷警腿竟無保請回　許淑華重話：法官沒零容忍再重刑也沒用

總統府昨公布監委名單 蔣萬安今強硬表態：應該廢除監察院

相關新聞

台中選戰升溫…何欣純競選官網上線 邀市民給意見

民進黨台中市長參選人何欣純推出競選官方網站，囊括過去亮眼政績、未來政策、活動預告與市民意見專區等等。她表示，近期自己的網路聲量超過競爭對手立法院副院長江啟臣，導致台中選情討論熱度升高，官網有設置意見專區，鼓勵民眾踴躍發表意見，傳達台中人的聲音。

賴瑞隆最新民調大贏柯志恩17.8％ 原縣區四行政區最多人挺賴

新台灣國策智庫今日發布高雄市長選舉民調結果，民進黨提名人賴瑞隆支持度達46.2％、國民黨提名人柯志恩28.4%，兩人差距17.8％。立委賴瑞隆表示，民調只是階段性的提醒，不會減緩和鬆懈為高雄全力以赴的步調。

沈伯洋談音樂產業舉高雄演唱會經濟 蔡其昌提醒：大巨蛋是棒球場

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天合體北高黨部主委吳沛憶、黃捷，宣傳捐款回饋品限量城市棒球衣。沈伯洋也談及音樂產業發展，高雄演唱會經濟不斷地往前邁進，但民進黨立院黨團總召、中華職棒會長蔡其昌提醒，要記得棒球迷所講的「大巨蛋是棒球場」這句話。

藍彰化市長人選提名卡關 拋「開放競選」? 蕭景田這樣回

國民黨下屆彰化市長提名陷入僵局，登記參選的縣議員温芝樺堅持採民調決定人選，彰化市代會主席陳文賓則要求黨徵召他或開放參選，雙方二次協調仍宣告破局。國民黨彰化縣黨部提名小組今天下午將開會討論並提出方案，外界也關注是否可能採取「開放競選」。對此，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，目前尚未將「開放」納入議程討論，但最終結果仍待最後決議。

相隔9天柯志恩、賴瑞隆民調差距擴大至17.8％ 柯辦這樣說

繼TVBS民調中心6月3日公布民調後，新台灣國策智庫今日發布最新一份高雄市長民調結果，民進黨提名人賴瑞隆支持度46.2％、國民黨提名人柯志恩28.4%，兩人差距17.8個百分點。柯辦表示，上次民調柯志恩被質疑自產自銷，這次民調是由表態支持特定候選人的凱達格蘭基金會執行長陳致中操刀發布，按照賴瑞隆的邏輯，算不算也是一種「自產自銷」？

軍購態度放軟？鄭麗文：商購和國防自主盼直接與美方溝通

國民黨主席鄭麗文11日再度拜訪國會，與親台參眾議員討論對台軍售等議題，據悉，鄭麗文在軍購上的態度放軟，稱在商購和國防自主的部分，希望未來直接與美方溝通來審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。