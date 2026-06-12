跑外縣市行程遭質疑 蔣萬安：城市交流彼此借鏡

台北市長蔣萬安今天出席南投巧克力咖啡節記者會，有關遭質疑行程像對其他縣市的關心高於台北市，他表示，透過城市交流，彼此借鏡、學習，對農產品、觀光等能全面提升。

2026南投巧克力咖啡節將於19日至28日在南投福興溫泉遊客中心登場，南投縣長許淑華今天主持活動記者會，邀請蔣萬安共同為活動宣傳。

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，以蔣萬安現在行程看來，好像對其他縣市的關心高於台北市，會後蔣萬安接受媒體聯訪說，這是進行城市交流，日前台北市推動營養午餐全面免費、生生喝鮮奶，他到雲林縣、彰化縣畜牧場實際了解酪農如何辛苦確保每個環節安全，讓孩子吃得安心。

蔣萬安說，台北市是咖啡店家密度最高城市，南投是咖啡優質產地，今天也是為推展縣市間觀光與咖啡產業，透過合作與城市交流造福雙方民眾，彼此借鏡及學習，對農產品、商品、觀光等皆能全面提升。

被問到監察院議題，蔣萬安表示，現在不是討論人選適不適合問題，而是監察院存廢問題，過去民眾看見監察院未有積極功能，甚至成為政黨惡鬥手段，他主張廢除監察院，建議立法院國民黨團和民眾黨團考慮全部否決29位監委名單人選，用此方式凍結監察院運作，爭取朝野間對修憲廢除監察院共識。

此外，蔣萬安表示對毒駕零容忍，支持中央提高相關刑罰，從源頭追查、後端重罰，完善各項戒治遏止毒品氾濫。許淑華說，當警察用心執法取締毒駕卻遭法院無保請回，除抹煞第一線辛苦外，也凸顯如何防堵等問題，需要行政院進行整體檢討。