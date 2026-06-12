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台中選戰升溫…何欣純競選官網上線 邀市民給意見

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純推出競選官網，她表示最近選戰討論度上升，希望藉由官網讓大家更認識自己，也邀請市民透過官網發表意見。圖／何欣純競辦提供
民進黨台中市長參選人何欣純推出競選官網，她表示最近選戰討論度上升，希望藉由官網讓大家更認識自己，也邀請市民透過官網發表意見。圖／何欣純競辦提供

民進黨台中市長參選人何欣純推出競選官方網站，囊括過去亮眼政績、未來政策、活動預告與市民意見專區等等。她表示，近期自己的網路聲量超過競爭對手立法院副院長江啟臣，導致台中選情討論熱度升高，官網有設置意見專區，鼓勵民眾踴躍發表意見，傳達台中人的聲音。

2026九合一選舉

台中市長選戰由國民黨江啟臣對決民進黨何欣純，雙方都主打各自提出政見，鮮少正面交鋒，地方人士觀察，今年台中市長選情較冷，但未必表示市民對藍綠參選人無感，更可能是江、何自身特色所致，但隨著選舉日愈來愈近，市長參選人要肩負起母雞的責任，選戰勢必升溫。

何欣純日前搶先出招，推出競選官方網站，目前有6大專區，分別是亮眼政績、未來政策、活動預告、最新消息、影片專區與市民意見專區；競辦表示，官網將何的所有訊息整合成一站式平台，不僅讓市民更了解她過去爭取的建設與未來的願景，也能提出意見參與討論。

何欣純說，台中要成為世界產業核心、生活首選之都，她會透過六星市政推動社福、新創與區域發展，輔以八大安心回應市民關心的治安、公安、道安、校安、食安、職安、住安與資安議題；自己過去爭取的建設包含捷運路網、台鐵海線雙軌化、TPASS月票與軟體園區等等。

何欣純認為，最近她的網路聲量超過江啟臣，也導致台中市長選戰的討論熱度增加；競選官網一方面會藉由網路聲量上揚的勢頭，推出市民意見專區，傾聽民眾的聲音，一方面要把自己的政策以生活感的語言傳達給市民，讓台中人感受到生活中的問題有被聽見。

何表示，市民在乎的事情就是她在乎的事，台中的未來需要市民一起參與、想像與打造，何欣純競選官網會持續更新政策、活動與最新消息，也歡迎所有人踴躍發表意見。

何欣純 台中 江啟臣 2026九合一選舉 台中市選舉

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