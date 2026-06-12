沈伯洋談音樂產業舉高雄演唱會經濟 蔡其昌提醒：大巨蛋是棒球場

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天合體北高黨部主委吳沛憶、黃捷，宣傳捐款回饋品限量城市棒球衣。沈伯洋也談及音樂產業發展，高雄演唱會經濟不斷地往前邁進，但民進黨立院黨團總召、中華職棒會長蔡其昌提醒，要記得棒球迷所講的「大巨蛋是棒球場」這句話。

民進黨台北市黨部、高雄市黨部今天舉辦北高連線第一場活動，「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布會，公開亮相台灣狼城市聯名版限量城市球衣，兩黨部新任主委吳沛憶與黃捷、沈伯洋，以及蔡其昌都出席宣傳。

沈伯洋介紹台北隊球衣，上頭有貓纜、台北101、總統府等城市意象，並強調棒球是城市發展非常重要的元素。球衣上的盾牌設計除了科技、山海元素，也提醒不要忘記文化底蘊。

沈伯洋說，近期開始不斷地接觸音樂產業，音樂如何在台北落地生根，也透露最近在籌畫競選歌曲。他認為，音樂跟棒球一樣，需要小場館、中場館、大場館，可能需要音樂聚落、音樂產業；高雄「演唱會經濟」不斷地往前邁進，台北不要說是演唱會經濟，更應該要著重在文化、音樂怎麼在地方落地生根。

晚到的蔡其昌致詞時，站在民進黨一份子的立場，肯定兩位年輕、充滿活力的主委，新人新氣象，短時間就想到台灣年輕人、棒球迷最愛的棒球元素。

他說，二是會長立場，台灣國球是棒球，台灣運動最大產業是棒球，國人給予最多的關注也是棒球。棒球沒分藍綠白、產業、性別、年紀，強化棒球印象其實是清楚地在強化台灣印象，很謝謝兩位主委用棒球的創意，讓國人更加關注，如果國民黨主委也要用棒球服裝，他很歡迎、很支持。

蔡其昌期待，支持棒球的縣市長多當選一些，因為台灣所有場地都是地方政府的，如果縣市首長繼續覺得台灣還有室內棒球場的需求，繼續跟球團合作興建室內棒球場，他相信台灣的球迷會很開心。像這周都在下雨，延賽延得一塌糊塗，再過一個月暑假到了，非常熱，中南部球迷很辛苦。

他說，未來當選的縣市長願意持續對棒球場的硬體設備，不論是興建或者改善，在地方政府施政順序把棒球往前排，相信對於基層棒球的發展、條件一定會愈來愈好。

蔡其昌也拜託資深棒球迷的沈伯洋，未來如果當選，一定要多多來支持棒球。「正如同棒球迷所講的，伯洋要記得，『大巨蛋是棒球場』，這句話一定要記得。」