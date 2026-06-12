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藍彰化市長人選提名卡關 拋「開放競選」? 蕭景田這樣回

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨下屆彰化市長提名陷入僵局，彰化市代會主席陳文賓要求黨徵召他或開放參選。記者林敬家／攝影
國民黨下屆彰化市長提名陷入僵局，彰化市代會主席陳文賓要求黨徵召他或開放參選。記者林敬家／攝影

國民黨下屆彰化市長提名陷入僵局，登記參選的縣議員温芝樺堅持採民調決定人選，彰化市代會主席陳文賓則要求黨徵召他或開放參選，雙方二次協調仍宣告破局。國民黨彰化縣黨部提名小組今天下午將開會討論並提出方案，外界也關注是否可能採取「開放競選」。對此，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，目前尚未將「開放」納入議程討論，但最終結果仍待最後決議。

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黨內人士指出，已獲民進黨提名的參選人黃柏瑜目前雖未明顯突破基本盤，但國民黨若無法整合，不論最後是否「開放競選」，只要陳文賓、温芝樺兩人都參選到底，恐將重演藍營分裂局面，讓彰化市這塊重要版圖連續五屆拱手讓給民進黨。

國民黨在彰化市長選舉的分裂局面，最早可追溯到2009年。當時國民黨籍市長温國銘兩任屆滿，其兄長、前立委陳杰地方勢力有意安排温國銘妻子溫吳麗卿接棒，引發黨內青壯派縣議員王敏光不滿，痛批這是家族政治壟斷。

當時彰化縣黨部甚至在初選民調前夕突然宣布「暫停初選」，引爆王敏光陣營抬棺赴中央黨部抗議。最終國民黨採取不提名的「開放競選」策略，導致兩派在基層互控買票、刀刀見骨。藍營基本盤徹底撕裂下，民進黨提名的邱建富漁翁得利，成功攻下彰化市，首度重創藍營疆土。

2018年民進黨由林世賢接棒參選，國民黨正式提名縣議員張東正。然而曾具國民黨背景、後以無黨籍活動的政壇人物黃玉芬也堅持參選到底，並在基層吸納大量泛藍及中間選票，形成實質上的泛藍大分流。

最後林世賢以43085票、僅319票差距險勝張東正，而黃玉芬則拿下37006票。泛藍陣營合計得票近8萬票，卻因互不相讓，讓民進黨在不到四成得票率下低空過關。

到了2022年，黃玉芬在選後高調加入國民黨，並與張東正在黨內初選中再度交鋒，最後由黃玉芬勝出取得提名。張東正隨後宣布退出國民黨，並以無黨籍身分參選到底。藍營基層再度陷入分裂，最終林世賢以47.78%的得票率順利連任，不過從得票數也呈現出國民黨正式獲得政黨提名者，在分裂局勢下依舊保有較高得票率。

國民黨下屆彰化市長提名陷入僵局，登記參選的縣議員温芝樺堅持採民調決定人選。記者林敬家／攝影
國民黨下屆彰化市長提名陷入僵局，登記參選的縣議員温芝樺堅持採民調決定人選。記者林敬家／攝影

蕭景田 彰化 黃柏瑜 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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