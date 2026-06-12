影/沈伯洋批蔣萬安不回應巿政 談論議題「像在選總統」

民進黨台北市黨部主委吳沛憶、高雄市黨部主委黃捷、台北市長參選人沈伯洋及中華職棒會長、立委蔡其昌，今天共同出席「台北高雄連線2026強棒出擊」新世代接棒、南北串連競選活動，宣示全力投入2026地方選舉輔選工作。

活動中，吳沛憶、黃捷、沈伯洋與蔡其昌身穿城市限量版球衣，手持印有「2026 TEAM TAIPEI」及「2026 TEAM KAOHSIUNG」字樣球棒共同揮棒，象徵台北、高雄市黨部完成整隊，正式啟動選戰布局。

沈伯洋會後受訪時表示，台北市長蔣萬安面對外界對市政的質疑時，經常未直接回應相關問題，過去將焦點指向中央政府，如今則常由其他市府幕僚代為說明，令人感到困惑。沈伯洋指出，市民更期待市府能就具體市政議題提出完整規劃與說明，而非迴避問題。

沈伯洋進一步說明表示，蔣萬安市長每次都說專心市政，但是以現在的行程看起來，看起來好像他對於其他縣市的關心好像高於台北市。「問了很多跟市政有關的議題，他基本上都不會出來回應」，所回應的都是一些好像在「選總統」的議題，這實是有一點奇怪。

沈伯洋希望蔣萬安能再回應大龍市場問題，與吸煙稽查造成第一線稽查壓力的問題。

民進黨台北市黨部主委吳沛憶（右）、高雄市黨部主委黃捷（左）與台北市長參選人沈伯洋（中），上午一同出席「台北高雄連線2026強棒出擊」新世代接棒，南北串連競選活動。一同身穿城市限量版球衣，象徵北高市黨部整隊完成，全力投入2026地方選舉輔選工作。記者黃義書／攝影