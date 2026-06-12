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親綠民調蘇巧慧支持率近9成 李四川競辦：巧慧開心就好

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
據最新一份親綠媒體網路投票民調顯示民進黨新北市長參選人蘇巧慧大幅領先對手李四川，李四川競辦表示「巧慧，開心就好」。本報資料畫面
據最新一份親綠媒體網路投票民調顯示民進黨新北市長參選人蘇巧慧大幅領先對手李四川，李四川競辦表示「巧慧，開心就好」。本報資料畫面

據最新一份親綠媒體網路投票民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧獲得89％支持度，贏過國民黨新北市長參選人李四川的11%。李四川競選辦公室表示，新北市民非常有智慧，對於超越常人理解範圍的數據自有評斷，李競辦只能表示「巧慧，開心就好」。

2026九合一選舉

李四川競選辦公室表示，依據中選會統計2024總統大選得票率，賴清德總統拿下38.59%，而蘇巧慧在這次網路投票拿下89％支持度，可說是賴清德的2倍有餘，如此離奇的數據，前無古人、後難有來者，恐怕只有蘇巧慧陣營才做得到。

李四川競選辦公室表示，先前蘇巧慧陣營多次以假訊息抹黑李四川，甚至有綠營側翼以造假圖片指稱李四川是黑道，還用人肉搜索、公布住家地址外觀、公開家人名字的方式，對李四川家人及鄰居進行騷擾及施壓，蘇巧慧至今無半點譴責，選擇與假訊息跟騷擾市民的側翼站在同一邊，如今又出現常人無法理解的民調數據，李四川競辦必須再次呼籲，請蘇巧慧別低估新北市民的智慧，放下負面的選舉手段，還給新北市正面的選舉風氣。

據最新一份親綠媒體網路投票民調顯示民進黨新北市長參選人蘇巧慧大幅領先對手李四川，李四川競辦表示「巧慧，開心就好」。本報資料畫面
據最新一份親綠媒體網路投票民調顯示民進黨新北市長參選人蘇巧慧大幅領先對手李四川，李四川競辦表示「巧慧，開心就好」。本報資料畫面

蘇巧慧 李四川 民調 2026九合一選舉 新北市選舉

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