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蔣萬安接連南下合體 沈伯洋酸：對其他縣市關心高於北市

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午出席民進黨北高黨部2026專屬球衣亮相活動。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午出席民進黨北高黨部2026專屬球衣亮相活動。記者林佳彣／攝影

北市蔣萬安今到南投與縣長許淑華出席南投巧克力咖啡節記者會，前陣子也到雲林縣市政考察，與縣長張麗善同框。蔣是否變相輔選？民進黨台北市長參選人沈伯洋今酸，蔣萬安每次都說專心市政，但是以他現在行程，對其他縣市的關心好像高於台北市。

2026九合一選舉

蔣萬安5月18日前往雲林縣考察營養午餐食材及農產品推廣，6月10日與北上的雲林縣長張麗善再度同框並行銷雲林農特產，蔣今天再南下到南投合體縣長許淑華。

沈伯洋上午出席民進黨北高黨部2026專屬球衣亮相活動，被問及蔣萬安近來以公務行程受邀到其他縣市考察，是否變相輔選？沈伯洋認為，蔣萬安每次都說專心市政，但是以他現在行程，看起來他對其他縣市的關心好像高於台北市。

媒體追問蔣萬安到處輔選、市政行程，但台北市市場處迄今仍講不出大龍市場的特色。沈伯洋回應，他前幾周有去走訪，大龍市場過去是非常有特色的市場，到現在還在，不知道為什麼市場處一直講不出它的特色。市場處之前提出一個特色是「海砂屋改建」，他直呼沒有人會因為海砂屋改建而一定要去那邊買一塊肉。

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