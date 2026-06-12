蔣萬安接連南下合體 沈伯洋酸：對其他縣市關心高於北市

台北市長蔣萬安今到南投與縣長許淑華出席南投巧克力咖啡節記者會，前陣子也到雲林縣市政考察，與縣長張麗善同框。蔣是否變相輔選？民進黨台北市長參選人沈伯洋今酸，蔣萬安每次都說專心市政，但是以他現在行程，對其他縣市的關心好像高於台北市。

蔣萬安5月18日前往雲林縣考察營養午餐食材及農產品推廣，6月10日與北上的雲林縣長張麗善再度同框並行銷雲林農特產，蔣今天再南下到南投合體縣長許淑華。

沈伯洋上午出席民進黨北高黨部2026專屬球衣亮相活動，被問及蔣萬安近來以公務行程受邀到其他縣市考察，是否變相輔選？沈伯洋認為，蔣萬安每次都說專心市政，但是以他現在行程，看起來他對其他縣市的關心好像高於台北市。

媒體追問蔣萬安到處輔選、市政行程，但台北市市場處迄今仍講不出大龍市場的特色。沈伯洋回應，他前幾周有去走訪，大龍市場過去是非常有特色的市場，到現在還在，不知道為什麼市場處一直講不出它的特色。市場處之前提出一個特色是「海砂屋改建」，他直呼沒有人會因為海砂屋改建而一定要去那邊買一塊肉。