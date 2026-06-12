小黨聯手拚2026...時力主席王婉諭合體台灣基進吳欣岱義賣合掛看板

2026選戰白熱化，台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱周六辦募款餐會，時代力量黨主席王婉諭、在地民進黨前立委將出席。面對大黨資源夾擊，吳欣岱祭出創新募款策略，會中將義賣選舉團隊人事費與「吳欣岱、王婉諭合掛看板」，盼凝聚港湖實質支持。

據了解，吳欣岱雖尚未獲沈伯洋團隊與民進黨是否正式合作的正面回應，但小黨合作已有共識下，王婉諭決定將在港湖區與吳欣岱合掛看板，以小黨聯盟身分向港湖鄉親力薦吳欣岱。至於接下來時代力量是否與民進黨展開「綠黃合」也將備受關注。

台灣基進表示，明天的募款餐會，時代力量黨主席王婉諭將親自與會，並與吳欣岱合力，以拍賣官的身分，標售兩人在港湖共同合掛的首面看板。這面合掛看板，也象徵一次亮眼的新時代政治女力連線。由於兩人皆具備堅韌與專業的醫師與工程師特質，以女性視角為台灣的政治環境注入柔軟且堅定的力量。另外，同身為人母的她們共組媽媽連線，將切身的育兒經歷與家長會的實務經驗，轉化為推動校園安全、友善育兒政策的實際行動。

吳欣岱說，她在港湖已深耕四年多，除持續經營法律諮詢服務，還有上百場醫療衛教、親子生態走讀，亦擔任麗湖國小家長會副會長。期盼當天出席與會的港湖在地鄉親與支持者，能夠透過認購的方式，協助選舉團隊順利募得助理的工作經費，讓基層團隊能無後顧之憂地全力衝刺選戰。

對於上周民進黨北市長候選人沈伯洋曾對外表示，將以優先為民進黨籍議員候選人站台為主；民進黨秘書長徐國勇也指出，針對小黨的站台事宜仍需進一步協商。儘管面對大黨的站台限制與強敵環伺的艱困選區，吳欣岱強調，她與台灣基進在港湖區已經實打實地紮實經營了四年，13日餐會將透過精心製作的影像紀錄，向鄉親完整展現這四年來深耕港湖的點滴與成果，證明在地扎根的實力絕對經得起考驗。