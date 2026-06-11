連江縣長王忠銘喊話有意爭連任 尊重國民黨中央決定

連江縣長王忠銘今天表示，有意爭取連任，但仍優先尊重中國國民黨中央決定。據他了解，還有另1組人馬詢問中央黨部是否有機會獲連江縣長提名，徵召可能有變。

國民黨籍連江縣議員陳書建於連江縣議會質詢時表示，距11月28日選舉剩不到半年，王忠銘曾承諾今年元宵節（3月3日）前給答案，但目前仍未具體表態。其他縣市長參選人早已投入輔選，連江卻面臨能帶動地方選情的「母雞」不知在哪，讓像他一樣要爭取連任的議員深感懊惱。

他說，王忠銘4年前提33項政見截至目前僅完成8項，如果放棄連任，未向民眾交代政見實施情形，是否有不負責任疑慮，呼籲王忠銘應說清楚、講明白「到底要不要選。」

王忠銘答詢表示，國民黨連江縣議員參選人實力堅強，小雞羽翼已豐，反而是母雞還要小雞幫忙。至於連任與否，已獲國民黨連江縣黨部推薦，但中央黨部仍未宣布徵召人選，他不便早於黨中央發言，預計7月確定獲徵召後再向鄉親說明。

政見方面，王忠銘說，政見執行進度每季由專人考核，目前為83%。未完成政見非未執行，其中多項政見幾乎完成，但保留後續拓展空間，其他像「推動馬祖城市品牌」等需長期推動，雖有一定成果仍列未完成。