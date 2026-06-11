快訊

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

美股早盤／晶片股絕地大反攻！四大指數齊揚 費半強漲4%

川普預告今夜將強烈打擊伊朗 放話未來不排除奪取「重要石油出口碼頭」

連江縣長王忠銘喊話有意爭連任 尊重國民黨中央決定

中央社／ 連江縣11日電
連江縣長王忠銘今天表示，有意爭取連任，但仍優先尊重中國國民黨中央決定。據他了解，還有另1組人馬詢問中央黨部是否有機會獲連江縣長提名，徵召可能有變。聯合報資料照，記者林伯東／攝影
連江縣長王忠銘今天表示，有意爭取連任，但仍優先尊重中國國民黨中央決定。據他了解，還有另1組人馬詢問中央黨部是否有機會獲連江縣長提名，徵召可能有變。聯合報資料照，記者林伯東／攝影

連江縣長王忠銘今天表示，有意爭取連任，但仍優先尊重中國國民黨中央決定。據他了解，還有另1組人馬詢問中央黨部是否有機會獲連江縣長提名，徵召可能有變。

2026九合一選舉

國民黨籍連江縣議員陳書建於連江縣議會質詢時表示，距11月28日選舉剩不到半年，王忠銘曾承諾今年元宵節（3月3日）前給答案，但目前仍未具體表態。其他縣市長參選人早已投入輔選，連江卻面臨能帶動地方選情的「母雞」不知在哪，讓像他一樣要爭取連任的議員深感懊惱。

他說，王忠銘4年前提33項政見截至目前僅完成8項，如果放棄連任，未向民眾交代政見實施情形，是否有不負責任疑慮，呼籲王忠銘應說清楚、講明白「到底要不要選。」

王忠銘答詢表示，國民黨連江縣議員參選人實力堅強，小雞羽翼已豐，反而是母雞還要小雞幫忙。至於連任與否，已獲國民黨連江縣黨部推薦，但中央黨部仍未宣布徵召人選，他不便早於黨中央發言，預計7月確定獲徵召後再向鄉親說明。

政見方面，王忠銘說，政見執行進度每季由專人考核，目前為83%。未完成政見非未執行，其中多項政見幾乎完成，但保留後續拓展空間，其他像「推動馬祖城市品牌」等需長期推動，雖有一定成果仍列未完成。

2026九合一選舉

延伸閱讀

綠提名終底定 鄭朝方選竹縣長 徐欣瑩酸奉旨提名

觀察站／竹縣藍初選裂痕 鄭朝方突圍破口

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

拜會美議員 鄭麗文：交流聚焦軍購、能源等議題

相關新聞

連江縣長王忠銘喊話有意爭連任 尊重國民黨中央決定

連江縣長王忠銘今天表示，有意爭取連任，但仍優先尊重中國國民黨中央決定。據他了解，還有另1組人馬詢問中央黨部是否有機會獲連...

現身中和宮廟平安餐會獲熱烈歡迎 李四川：願攜手基層建設新北

國民黨新北市長參選人李四川今晚前往中和區，先後出席東德宮五府千歲及福和宮神農大帝聖誕平安餐會，與民眾一同參與地方信仰盛事，受到鄉親熱烈歡迎。李四川表示，宗教信仰是地方安定的重要力量，感謝廟方協助市府推動公益、關懷弱勢，未來當選市長將持續結合地方宮廟、鄰里長等基層力量，傾聽第一線聲音，共同建設新北市。

【重磅快評】從挺賴到穿梭綠白合 陳永興適任監察院長？

總統府今天公布第7屆監察委員名單，人選可謂「萬綠叢中幾點藍」，最受關注的是賴清德總統欽點的監察院長被提名人陳永興。2019年民進黨總統黨內初選，陳永興曾公開選邊站，呼籲時任總統蔡英文放棄連任，毫不掩飾挺賴立場。然而，監察院長必須超然獨立，陳永興能否服眾，社會正高度關注。

影／國民黨擬7月提名…連任縣市長盼「再緩緩」 許淑華曝內心想法

國民黨主席鄭麗文目前訪美，中常會停開兩周，黨中央預計在7月1日中常會提名南投、基隆、桃園等6縣市連任首長，傳出部分首長不願過早被提名。南投縣長許淑華坦言，確實不需要太早提名，但願全力配合。

綠議員參選人：柯志恩顧問團性騷疑雲、酒駕犯接連入列

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波市政顧問團，當中前高餐大教授葉上葆被挖出曾捲入性騷傳聞，今天民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁再指出，名單內的崑山科大退休副教授馮國豪，竟是「一年內兩度酒駕肇事」的危險累犯。

柯志恩市政顧問團遭起底有人是酒駕累犯 當事人決定退出

國民黨高雄市長參選人柯志恩8日甫發布35人市政顧問團名單，民進黨議員參選人張以理質疑其中一名馮姓副教授是酒駕累犯，柯志恩在立法院疾呼重懲酒駕，竟找酒駕累犯當顧問，無疑是「請鬼拿藥單」。柯辦說明，馮副教授不願模糊市政顧問團成立初衷，決定不加入市政顧問團。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。