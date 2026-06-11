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現身中和宮廟平安餐會獲熱烈歡迎 李四川：願攜手基層建設新北

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席中和區東德宮五府千歲聖誕千秋平安餐會，與民眾熱情互動。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席中和區東德宮五府千歲聖誕千秋平安餐會，與民眾熱情互動。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今晚前往中和區，先後出席東德宮五府千歲及福和宮神農大帝聖誕平安餐會，與民眾一同參與地方信仰盛事，受到鄉親熱烈歡迎。李四川表示，宗教信仰是地方安定的重要力量，感謝廟方協助市府推動公益、關懷弱勢，未來當選市長將持續結合地方宮廟、鄰里長等基層力量，傾聽第一線聲音，共同建設新北市。

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李四川表示，宮廟不只是信仰中心，更是地方公益的重要推手。無論是弱勢關懷、急難救助，或是在地方公共事務上的投入，都展現出無私奉獻的精神。他特別感謝福和宮及東德宮多年來對地方的貢獻，也向所有辛苦付出的主委、委員及志工夥伴表達最高敬意。

李四川致詞時也分享，自己出身屏東小琉球，從小對王爺信仰有深厚情感。每逢王爺出巡，都是地方重要盛事，因此今天特別向五府千歲祈求，保佑新北市風調雨順、市民安居樂業。

針對新北地方建設與市政治理，李四川表示，自己從基層公務員一路走來，深知市政推動不能只靠口號，而是要一步一腳印解決問題。他強調，在地方最了解民眾需求、最早發現問題的人就是里長，而議員則是推動地方建設不可或缺的重要力量，未來當選新北市長，市府團隊一定會與所有里長、議員共同解決地方問題、推動基層建設。

李四川表示，這段時間持續走訪新北市29區，深刻感受到市民對建設延續與城市發展的期待。他說，未來將秉持不分顏色、踏實做事的精神，以超過40年的工程與公務經驗，持續推動建設、照顧基層、服務市民，讓新北市政一棒接一棒持續向前。

國民黨新北市長參選人李四川今晚連趕2場，出席中和福和宮神農大帝聖誕平安餐會，許多鄉親熱情高喊「凍蒜」。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今晚連趕2場，出席中和福和宮神農大帝聖誕平安餐會，許多鄉親熱情高喊「凍蒜」。圖／李四川競選辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 國民黨 李四川

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