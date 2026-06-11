現身中和宮廟平安餐會獲熱烈歡迎 李四川：願攜手基層建設新北

國民黨新北市長參選人李四川今晚前往中和區，先後出席東德宮五府千歲及福和宮神農大帝聖誕平安餐會，與民眾一同參與地方信仰盛事，受到鄉親熱烈歡迎。李四川表示，宗教信仰是地方安定的重要力量，感謝廟方協助市府推動公益、關懷弱勢，未來當選市長將持續結合地方宮廟、鄰里長等基層力量，傾聽第一線聲音，共同建設新北市。

李四川表示，宮廟不只是信仰中心，更是地方公益的重要推手。無論是弱勢關懷、急難救助，或是在地方公共事務上的投入，都展現出無私奉獻的精神。他特別感謝福和宮及東德宮多年來對地方的貢獻，也向所有辛苦付出的主委、委員及志工夥伴表達最高敬意。

李四川致詞時也分享，自己出身屏東小琉球，從小對王爺信仰有深厚情感。每逢王爺出巡，都是地方重要盛事，因此今天特別向五府千歲祈求，保佑新北市風調雨順、市民安居樂業。

針對新北地方建設與市政治理，李四川表示，自己從基層公務員一路走來，深知市政推動不能只靠口號，而是要一步一腳印解決問題。他強調，在地方最了解民眾需求、最早發現問題的人就是里長，而議員則是推動地方建設不可或缺的重要力量，未來當選新北市長，市府團隊一定會與所有里長、議員共同解決地方問題、推動基層建設。

李四川表示，這段時間持續走訪新北市29區，深刻感受到市民對建設延續與城市發展的期待。他說，未來將秉持不分顏色、踏實做事的精神，以超過40年的工程與公務經驗，持續推動建設、照顧基層、服務市民，讓新北市政一棒接一棒持續向前。