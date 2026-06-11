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影／國民黨擬7月提名…連任縣市長盼「再緩緩」 許淑華曝內心想法

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華今出席復康巴士捐贈儀式，活動後針對黨中央提名問題接受訪問。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席復康巴士捐贈儀式，活動後針對黨中央提名問題接受訪問。記者賴香珊／攝影

國民黨主席鄭麗文目前訪美，中常會停開兩周，黨中央預計在7月1日中常會提名南投、基隆、桃園等6縣市連任首長，傳出部分首長不願過早被提名。南投縣長許淑華坦言，確實不需要太早提名，但願全力配合。

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鄭麗文訪美中，預計回台後舉行行動中常會，全代會7月25日登場；按慣例，爭取連任的首長在全代會前完成提名，黨中央預計7月1日的中常會上提名連任首長。

據了解，國民黨開全代會前，基隆、台北、桃園、南投、苗栗、馬祖等6縣市首長爭取連任須完成提名，但卻傳出部分連任首長不希望這麼早被提名，畢竟在7月25日前，尚有8、15、22日3個常會可供提名，甚至延至8月提名也無妨。

許淑華今在復康巴士捐贈儀式後受訪，她坦言，能理解黨中央想法，因為全代會訂在7月25日，得在25日前完成提名，讓新任挑戰參選人盡早就定位，但爭取連任的縣市首長仍需著眼縣政，其實就按部就班，不需要太早提名。

但她也強調，對於黨中央規畫並配合全代會時間，她還是願意全力配合，至於那些縣市首長不願意太早被提名，她不清楚，不過就全代會時間來看，不論是7月1日，或早一個禮拜、晚一個禮拜，其實沒太大差別。

許淑華說，黨中央提名主要仍得配合全代會時間，除非是全代會時間有延後，否則黨中央排定在7月應該有其後續規畫，像是各縣市如何串聯拉抬彼此，或跨縣市聯合造勢等活動，中央黨部應該有其想法，所以她一定是全力配合黨中央安排。

南投縣長許淑華今出席復康巴士捐贈儀式，活動後針對黨中央提名問題接受訪問。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席復康巴士捐贈儀式，活動後針對黨中央提名問題接受訪問。記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華（前排左4）今出席復康巴士捐贈儀式，活動後針對黨中央提名問題接受訪問。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（前排左4）今出席復康巴士捐贈儀式，活動後針對黨中央提名問題接受訪問。記者賴香珊／攝影

2026九合一選舉 國民黨 許淑華 鄭麗文

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