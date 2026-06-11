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顧問團曾捲性騷疑雲、酒駕犯也入列 遭綠議員參選人狠批…柯志恩親自說明

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市長選戰，藍綠攻防逐漸白熱化。圖／聯合報系資料照片
高雄市長選戰，藍綠攻防逐漸白熱化。圖／聯合報系資料照片

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前公布首波市政顧問團，當中前高餐大教授葉上葆被挖出曾捲入性騷傳聞，今天民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁再指出，名單內的崑山科大退休副教授馮國豪，竟是「一年內兩度酒駕肇事」的危險累犯。

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柯志恩表示，自己對酒駕與毒駕始終保持零容忍態度，除了提案修法加重毒酒駕刑責，她也會繼續主張加強執法、提高違法成本等內容，捍衛用路人安全，不因任何個案而有所動搖，也歡迎社會各界用最高的道德標準，持續理性監督。

蔡秉璁表示，顧問團儼然淪為藏汙納垢的大本營，柯志恩一邊高喊要嚴懲酒駕累犯，一邊卻把有酒駕再犯紀錄的人放進市政顧問團，真是超級雙標，根本是以毒攻毒。

蔡秉璁批評，從上個月把歇業10年的「鼎山夜市」畫進文宣、出資委託民調欲蓋彌彰後被抓包，到現在連最基本的名單清查都落槌，柯志恩和國民黨應該少花點錢搞這些說一套、做一套的小手段，多放點心思在高雄。

高雄市議員鄭孟洳表示，柯志恩前幾天才高調主張修法加重酒駕、毒駕刑責， 結果才隔沒多久公布首波市政顧問團，卻被揭露名單裡竟然出現曾經酒駕肇事、幾個月後又再犯酒駕的人。

罷韓團體「WeCare高雄」也說，如果酒駕累犯真的如柯志恩所說，應該被社會嚴格看待，那為什麼會成為她的重要市政顧問？如果酒駕累犯可以擔任顧問，那她在立法院高喊重罰累犯的標準又是什麼？ 市政顧問團是候選人端出來的治理班底，也是外界檢驗用人標準最直接的依據。如果明知有爭議仍然列入名單，那代表價值判斷出了問題；如果連最基本背景都沒查清楚，那代表把關能力出了問題。

柯志恩說明，對毒駕與酒駕一直都是抱持零容忍態度，絕無任何退讓空間。市政顧問團成立的宗旨，在於廣納百川、參考各界願意為高雄奉獻的專家學者意見，這次市政顧問團成員來自不同領域，涵蓋教育、產業、社福及公共事務等面向，這些專家學者之所以願意站出來，完全是基於對高雄未來發展的熱忱與對柯志恩專業治理理念的認同，對於所有願意伸出援手、共同為高雄市民的問題提出解方的人才，柯陣營都抱持感恩與開放的態度。

柯志恩指出，這次列名市政顧問團的馮姓副教授，具備公共關係與廣告專長，也曾任政黨政策會研究員，對教育與公共事務有其專業地位與學術經驗。該名教授在十幾年前犯下酒駕錯事，之後也負起相關法律責任；馮副教授也說明，不願個人事件模糊市政顧問團成立初衷；雙方討論後，已達成不加入市政顧問團結論。

柯志恩表示，當初聘任市政顧問的核心考量，在於其專業政策能力，而非進行政治性的思想審查或身家調查，團隊找的是能治理高雄問題的專家，而非針對每一位參與者進行全面性的個人背景審查，這是對待專業人才的基本尊重。對於社會各界對名單做出的意見與提醒，團隊也表達尊重與感謝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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