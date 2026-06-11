柯志恩市政顧問團出爐 1副教授遭起底是酒駕累犯…當事人決定退出

國民黨高雄市長參選人柯志恩8日甫發布35人市政顧問團名單，民進黨議員參選人張以理質疑其中一名馮姓副教授是酒駕累犯，柯志恩在立法院疾呼重懲酒駕，竟找酒駕累犯當顧問，無疑是「請鬼拿藥單」。柯辦說明，馮副教授不願模糊市政顧問團成立初衷，決定不加入市政顧問團。

柯志恩顧問團名單曝光後，網媒報導其中一名馮姓副教授是酒駕累犯，2015年在台南發生兩次酒駕紀錄。

議員參選人張以理批評，他非常驚訝柯志恩的首波市政顧問名單竟出現酒駕累犯，不知道是柯對名單不了解還是幕僚出錯？柯志恩在立法院疾呼重懲酒駕，首波市政顧問名單卻出現酒駕累犯，應該要出來說清楚，到底是支持酒駕還是反對酒駕？

柯志恩表示，她對毒駕與酒駕一直都是抱持零容忍態度，絕無任何退讓空間。市政顧問團涵蓋來自不同領域的專家學者，他們之所以願意站出來，完全是基於對高雄未來發展的熱忱與對柯志恩專業治理理念的認同。

柯強調，聘任市政顧問的核心考量在於其專業政策能力，而非進行政治性的思想審查或身家調查，團隊找的是能治理高雄問題的專家，而非針對每一位參與者進行全面性的個人背景審查，這是對待專業人才的基本尊重。

柯辦表示，該名教授在十幾年前犯下酒駕錯事，之後也負起相關法律責任。馮副教授說明，不願個人事件模糊市政顧問團成立初衷；雙方討論後，已達成不加入市政顧問團結論。對於社會各界對名單做出的意見與提醒，團隊也表達尊重與感謝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨高雄市議員參選人張以理質疑，柯志恩疾呼重懲酒駕，首波市政顧問名單卻出現酒駕累犯，應該要出來說明清楚。記者徐白櫻／翻攝