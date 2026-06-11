蔣萬安回應陳其邁「輔選說」細數政績 沈伯洋酸：仍有很多問題未解

高雄市長陳其邁昨出席智慧城市論壇，針對會不會去輔選，他說「如果做不好還四處幫人家站台，我不就會被人家笑死」。台北市長蔣萬安今被問到此事僅細數各項政績。民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，市府仍有很多問題待解，應要多聆聽基層感受，現在這樣態度，市民感受應不會太好。

沈伯洋表示，高雄城市治理經驗是非常值得參考，不管是產業轉型、文資藝術、演唱會藝術、公部門建設等，有非常多值得參考之處，他會找時間向陳請益，蔣萬安在回答喜歡細數這幾年發生的事情，但仍有很多問題未解決，包含衛生、食安、第一線公務員及教師、山友等問題，市政府應要聆聽這些市民聲音，讓台北好上加好。

面對媒體詢問，是否覺得蔣萬安有點「問A答B」且近日市政府對他的說法，具有攻擊性回應，沈伯洋表示，身為挑戰者，面對政治攻防都有心理準備，但他所提出問題是市民提出的，包含第一線教師、社子島居民、山友、攤商等建議，如果台北市政府仍是這樣的態度，市民感受應不會太好。