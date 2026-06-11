拋雙城論壇首都對首都...國台辦嗆自抬身價 沈伯洋：叫我天才小釣手

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受本報專訪，談及當選市長不排斥赴陸交流，但應首都對首都，不過國台辦怒嗆，沈是清單在列的「台獨頑固份子」，痛批其自抬身價、譁眾取寵，不值一評。沈今笑稱自己是「天才小釣手」，才拋出該議題，國台辦就演繹他所說「有政治前提交流」，當提出政治前提就已不對等、沒效率。

沈伯洋表示，他才剛提出首都對首都論壇，國台辦馬上演繹一次他所說過，「有政治前提的交流」，現在只要提到與中國交流，對方往往會先預設一個政治前提，還必須接受這些政治前提，就已經是一個不對等、而且沒有效率的交流，更以小貓熊交換為例，跟日本交流完全不需要承認台灣是日本的一部分。

沈伯洋強調，台北作為首都應該跟世界其他城市多交流，無限城可以包含上海，也可以包含北京，但是雙城論壇沒有包含其他的城市，沒有包含東京、巴黎、倫敦等，但跟國際城市交流，才是台灣台北首都的格局。