快訊

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

討厭黃山料比本人更值得研究！前出版人「曾被拯救過」：他能養活整條供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋提「台北大縱走」引戰 殷瑋酸「大地處對大地主」的攻防

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋上午在「千秋萬事」接受王淺秋專訪。圖／取自「千秋萬事」直播畫面
北市研考會主委殷瑋上午在「千秋萬事」接受王淺秋專訪。圖／取自「千秋萬事」直播畫面

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前批評「台北大縱走」在市長蔣萬安蔣市府任內未有太多進展，引起北市府攻防，台北市大地處還發新聞稿嗆「不要不懂裝懂」。北市研考會主委殷瑋上午在「千秋萬事」接受王淺秋專訪時再加碼酸這是「大地處對大地主」的攻防。

2026九合一選舉

沈伯洋日前質疑柯市府規畫的「台北大縱走」在蔣市府任內未有太多進展、沒做好交通規畫等。北市大地處發新聞稿反駁，沈伯洋反批市府大地處周末發新聞稿，等於變相加班，不是正常的事。

殷瑋指出，若不是沈伯洋一開始就說「蔣市府都沒有進展」這句話，也不會出現大地處發稿的狀況，是因為沈伯洋在假日批評北市府大地處，所以才回答。其實如果不是先被攻進來，公務員不會沒事就是這樣「衝出去」講這些，「不能這樣子抹黑人家」、不能說假消息啊。

殷瑋說，台北大縱走平均參與人次增加八成，滿意度96%。都可以被質疑、都沒有進展？大地處怎麼可能不回應呢？殷瑋還說，這讓他想到一個哏，之前不是說沈伯洋家裡是五分埔大地主嗎？所以那一場攻防，如果是攻防的話，就是「大地處」對「大地主」。

沈伯洋 殷瑋 台北 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

延伸閱讀

民進黨從議員到立委集體猛攻「殷瑋答」 吳思瑤：蔣萬安像路人甲

首都之戰…蔣萬安助攻縣市 伯洋鞏固台派

沈伯洋自認還沒當選就有政績 酸北市府「目標訂得太低」

沈伯洋稱不排斥赴陸交流 陸國台辦嗆：台獨頑固分子「不值一評」

相關新聞

沈伯洋提「台北大縱走」引戰 殷瑋酸「大地處對大地主」的攻防

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前批評「台北大縱走」在市長蔣萬安蔣市府任內未有太多進展，引起北市府攻防，台北市大地處還發新聞稿嗆「不要不懂裝懂」。北市研考會主委殷瑋上午在「千秋萬事」接受王淺秋專訪時再加碼酸這是「大地處對大地主」的攻防。

徐欣瑩酸「奉旨提名」 鄭朝方：民眾不喜歡刀刀見骨的選舉

民主進步黨正式完成新竹縣立委提名，獲徵召的竹北市長鄭朝方在被提名後的第一天便馬不停蹄繼續市政行程，面對昨天國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩酸鄭是「奉旨提名」，鄭朝方今天回應，之前國民黨初選「刀刀見骨」，民眾應該是不太喜歡，他自己個人是很不喜歡。在選舉文化上，希望不要再引起對立。

【即時短評】監委提名仍重「根正苗綠」 賴總統掛嘴邊的朝野僵局能解?

賴清德總統日前出席青年論壇才說，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事，這不僅對他來講比較輕鬆，對國家也比較好。一番話言猶在耳，但攤開今天公布的第七屆監察委員名單，雖有零星的在野黨背景人選，但人數上與「綠友友」監委被提名人比例懸殊，未見明顯善意，除了人事案立院闖關不樂觀，對朝野累積互信也效果有限。

誰接棒竹北市長？鄭朝方：需了解市政權限與治理實務

民進黨正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，鄭朝方今天早上行程就是視察福德圖書館，並與各里長開會。針對外界關注的竹北市長接班和人選條件，鄭朝方表示，最重要的是必須充分理解市長職權與地方治理的實際運作，才能提出務實可行的政策。

影／尊侯拉中間選民？蘇巧慧親回：雖不同黨派彼此會互相鼓勵加油

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午到瑞芳青雲殿參拜神農大帝聖誕祝壽法會，被問到與市長侯友宜的互動，蘇巧慧說，她在新北服務10年，常常遇到侯市長，彼此都會互相鼓勵、互相加油，雖然不同黨派，但是為新北好的心情大家都是一樣的。

曾資程質詢質疑政見遭抄襲　高虹安：市府4月就發函　莊競程5月才提

新竹市議會今進行施政總質詢，民進黨市議員曾資程針對政策原創性提出質詢，質疑市長高虹安的長者健保免費、敬老愛心卡每月點數提升至1200點是抄襲莊競程政見。對此，高虹安回應表示，市府早於今年3月就召開內部會議研議、在4月便已發函中央積極爭取，時間點遠早於莊競程5月才發表的政見，難不成是穿越時空去遭襲嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。