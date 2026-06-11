沈伯洋提「台北大縱走」引戰 殷瑋酸「大地處對大地主」的攻防

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前批評「台北大縱走」在市長蔣萬安蔣市府任內未有太多進展，引起北市府攻防，台北市大地處還發新聞稿嗆「不要不懂裝懂」。北市研考會主委殷瑋上午在「千秋萬事」接受王淺秋專訪時再加碼酸這是「大地處對大地主」的攻防。

沈伯洋日前質疑柯市府規畫的「台北大縱走」在蔣市府任內未有太多進展、沒做好交通規畫等。北市大地處發新聞稿反駁，沈伯洋反批市府大地處周末發新聞稿，等於變相加班，不是正常的事。

殷瑋指出，若不是沈伯洋一開始就說「蔣市府都沒有進展」這句話，也不會出現大地處發稿的狀況，是因為沈伯洋在假日批評北市府大地處，所以才回答。其實如果不是先被攻進來，公務員不會沒事就是這樣「衝出去」講這些，「不能這樣子抹黑人家」、不能說假消息啊。

殷瑋說，台北大縱走平均參與人次增加八成，滿意度96%。都可以被質疑、都沒有進展？大地處怎麼可能不回應呢？殷瑋還說，這讓他想到一個哏，之前不是說沈伯洋家裡是五分埔大地主嗎？所以那一場攻防，如果是攻防的話，就是「大地處」對「大地主」。