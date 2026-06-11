徐欣瑩酸「奉旨提名」 鄭朝方：民眾不喜歡刀刀見骨的選舉

民主進步黨正式完成新竹縣立委提名，獲徵召的竹北市長鄭朝方在被提名後的第一天便馬不停蹄繼續市政行程，面對昨天國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩酸鄭是「奉旨提名」，鄭朝方今天回應，之前國民黨初選「刀刀見骨」，民眾應該是不太喜歡，他自己個人是很不喜歡。在選舉文化上，希望不要再引起對立。

鄭朝方今天早上視察福德圖書館，並與各里的里長進行聯繫會報，他特別為里長們導覽即將開啟的圖書館，說明設計理念，盼能為竹北帶來更優質的生活。

面對媒體詢問心情時，鄭朝方表示，自就任市長以來始終兢兢業業，心力皆投注在地方建設、政策與文化活動的推動上。他強調，現階段依然會如常做好市長職責，「把事情做對、做好，就是我的底氣」，未來將秉持過去「改變竹北」的成功信念，進一步為新竹縣帶來翻轉與改變。

此外，針對對手徐欣瑩說鄭朝方的提名為「奉旨提名」，鄭朝方回應。他在竹北帶來很多的改變。在選舉文化上，希望不要再引起對立。之前國民黨初選「刀刀見骨」，民眾應該是不太喜歡，他自己個人是很不喜歡。如果政治工作者有能力發揮影響力，就應該讓選舉文化變得更好，這不是我們在做的事情嗎？