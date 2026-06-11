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【即時短評】監委提名仍重「根正苗綠」 賴總統掛嘴邊的朝野僵局能解?

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統蕭美琴（左）上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布監察院正、副院長被提名人名單。監察院長被提名人為前立委、羅東聖母醫院前院長陳永興（右）。記者林伯東／攝影
副總統蕭美琴（左）上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布監察院正、副院長被提名人名單。監察院長被提名人為前立委、羅東聖母醫院前院長陳永興（右）。記者林伯東／攝影

賴清德總統日前出席青年論壇才說，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事，這不僅對他來講比較輕鬆，對國家也比較好。一番話言猶在耳，但攤開今天公布的第七屆監察委員名單，雖有零星的在野黨背景人選，但人數上與「綠友友」監委被提名人比例懸殊，未見明顯善意，除了人事案立院闖關不樂觀，對朝野累積互信也效果有限。

2026九合一選舉

總統府3月啟動監委提名作業，雖有建請在野黨推薦人選，看似釋出善意，但卻僅是一紙函文，內文中只有推薦截止日期，連推薦人數等細節都沒有；當時就被質疑，難道是要在野黨推薦全部29位監委嗎？根本毫無誠意可言。

副總統蕭美琴今說，監委獨立行使職權，不應該是由政黨來做分配。但監委名單出爐，除了新北市前副市長謝政達、前藍委廖婉汝等少數「非綠」例外，擺明了還是綠營背景者占了多數，從前綠委、前綠營政務官、黨產會專委到民進黨廉政會主委，各個「根正苗綠」，這難道不是由民進黨來分配下的結果嗎？

賴政府在監委總體名單上幾乎不見對在野黨善意，在指標的正副院長提名人選上，監察院長提名陳永興，顯然是希望借重他過去與白營、黃國昌之間的私交，能爭取到過關空間；只不過陳永興近年來與白營關係漸行漸遠，民眾黨也早就言明「廢監院，人選通通封殺」，在未與在野先行討論下，推出陳永興也難獲在野背書。

至於副院長被名人王榮璋更具爭議，他曾在去年監委公務車風暴中，被爆料濫用公務車去剪頭髮，縱使監院懲處最終輕輕放下，王榮璋仍被紀律委員會給予「促其注意」處分，顯見行為確有不當之處；一位濫用公務車的監委，如今要來擔任整飭官箴的憲政機關副首長，民進黨「綠能你不能」再添一筆。

朝野和解的主動權始終握在執政黨手中，先前在中選會人事案，雖然未能全員審查過關，但包括首長被提名人在內，已對在野黨釋出了些許善意，但這回監委提名未能進一步進展，賴總統不斷掛嘴邊的朝野僵局，恐怕解鈴還須繫鈴人。

賴清德 黃國昌 民進黨 2026九合一選舉

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蕭美琴：監委超越黨派獨立行使職權 不應由政黨做分配

總統府提名新屆監委名單 民眾黨團：廢監院立場不會改變

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