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誰接棒竹北市長？鄭朝方：需了解市政權限與治理實務

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，鄭朝方今天早上行程就是視察福德圖書館，並與各里長開會。記者郭政芬／攝影
民進黨正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，鄭朝方今天早上行程就是視察福德圖書館，並與各里長開會。記者郭政芬／攝影

民進黨正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，鄭朝方今天早上行程就是視察福德圖書館，並與各里長開會。針對外界關注的竹北市長接班和人選條件，鄭朝方表示，最重要的是必須充分理解市長職權與地方治理的實際運作，才能提出務實可行的政策。

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鄭朝方表示，過去幾年來，他始終專注於市政推動，無論是建設、活動或各項政策成果，都已經接受市民檢驗。他坦言，自提名消息公布後，無論是在社群平台或街頭巷尾，都收到許多民眾鼓勵與支持，讓他感受到一股強烈的改變力量。

鄭朝方表示，這股希望改變的氛圍，甚至比4年前參選竹北市長時更加明顯。若這次有機會突破新竹縣長選舉長期以來的政治版圖，他相信將會是新竹縣嶄新局面的開始，也有機會打破過去以政黨傾向為主的投票模式，讓縣政發展出現新的可能性。他認為，選戰關鍵仍在於中間選民與年輕族群是否願意站出來支持改變。

對於外界關注竹北市長接班布局，鄭朝方表示，民進黨已透過民主程序完成新竹縣長提名作業，至於竹北市長人選，後續將由中央與地方黨部共同討論決定。他強調，自己目前已卸下地方黨部主委職務，相關布局仍須尊重黨內機制。

談及未來竹北市長應具備的條件，鄭朝方認為，最重要的是必須充分理解市長職權與地方治理的實際運作。他指出，許多市政業務涉及中央與縣府權責分工，例如教育及多數重要道路管理權限均不在市公所，現在很多在選竹北市長的候選人所提出的政見，似乎跟現在這職務所認知有很大的落差。市長必須清楚了解制度架構與權限範圍，才能提出務實可行的政策。

鄭朝方表示，竹北市公所雖然權限有限，但市府團隊過去幾年仍積極推動各項改革與建設，為城市帶來改變。他相信市民都看得到團隊的努力，也期盼未來接棒者能延續這份熱情與責任感，持續推動竹北進步發展，不留下遺憾。

民進黨正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，鄭朝方今天早上為里長們導覽福德圖書館。記者郭政芬／攝影
民進黨正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，鄭朝方今天早上為里長們導覽福德圖書館。記者郭政芬／攝影

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