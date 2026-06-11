影／尊侯拉中間選民？蘇巧慧親回：雖不同黨派彼此會互相鼓勵加油

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午到瑞芳青雲殿參拜神農大帝聖誕祝壽法會，被問到與市長侯友宜的互動，蘇巧慧說，她在新北服務10年，常常遇到侯市長，彼此都會互相鼓勵、互相加油，雖然不同黨派，但是為新北好的心情大家都是一樣的。

2026新北市長選戰白熱化，蘇巧慧曾在公開活動稱讚「8年前選對人，選出侯友宜擔任新北市長，為地方做很多事」，外界解讀意在爭取中間選民支持。

媒體今天詢問與侯市長互動，蘇巧慧說，她在新北服務10年，常常遇到侯市長，彼此都會互相鼓勵、互相加油，雖然不同黨派，但是為新北好的心情大家都是一樣的，就一起繼續為新北來努力，這也是市民期待看到的。

媒體詢及根據國民黨釋出6月民調，蘇巧慧表示，這段時間以來，她就是走遍新北29 區，像今天神農大帝生日，就是來到瑞芳青雲殿，非常感謝新北隊、瑞平雙貢代表林裔綺議員等一起努力。

蘇巧慧說，她持續向新北市民報告未來對新北的願景，如六大福利政見、三大家庭照顧政見、四大青年支持政見，三大原住民族政見、三大寵物政見，現在還有新皇冠海岸和鑽石山城計畫，這些都是希望讓新北的未來可以更有活力、更有希望、更多元、美麗、彩色。照著這樣的步調前進，大家一定可以看到新北隊真的準備好了，一起迎接新北的新時代。

另外，有關國民黨參選人李四川說因為他堅持所以讓淡江大橋保有現在最漂亮的設計，不過當初應該是賴清德當院長時追加預算，才讓主橋段順利發包。

蘇巧慧回應表示，淡江大橋最困難的主橋段，當時確實時任立委的呂孫綾委員和她，一起向賴清德院長爭取預算。賴院長當時也同意追加58億的預算，才把這個困難的原設計可以保留下來，大家也就看到今天新北的新地標，這麼漂亮的淡江大橋，也是台灣最新能夠向世界宣傳的地標。

蘇說，一座大橋的落成，其實中央和地方都有努力，同時，地方第一線的工程人員真的很辛苦。沒有預算蓋不成大橋，沒有工程人員也沒有辦法把這座橋落實成為現在的樣貌，大家都有功勞，繼續一起加油。