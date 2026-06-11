曾資程質詢質疑政見遭抄襲 高虹安：市府4月發函，莊競程5月才提

新竹市議會今進行施政總質詢，民進黨市議員曾資程針對政策原創性提出質詢，質疑市長高虹安的長者健保免費、敬老愛心卡每月點數提升至1200點是抄襲莊競程政見。對此，高虹安回應表示，市府早於今年3月就召開內部會議研議、在4月便已發函中央積極爭取，時間點遠早於莊競程5月才發表的政見，難不成是穿越時空去遭襲嗎？

曾資程指出，今年5月10日莊競程提出新竹市65歲以上健保免費政見，隔天高虹安稱長輩健保補助可望第四季上線；同時，5月10日莊也提出敬老愛心卡點數增加政見，高則到5月28日才提出。

曾資程說，其實四年前市長選舉，國民黨候選人林耕仁與民進黨候選人沈慧虹都有將敬老愛心卡增加點數作為政見，根據他的印象，當時高虹安是主張點數增加20％，其實誰提的都不重要，政策好要落實最重要。高虹安為何要等到第四年莊競程提出後才跟進？

高虹安答詢時則說明，經查證相關公文紀錄，新竹市政府早在今年4月份就已經向中央健保局發函提出相關規畫，而莊競程則是在5月10號才提出該項政見。

高虹安表示，「市府4月就發函給中央，莊競程5月10號才提政見，我是穿越時空喔？！」藉此澄清市府在政策推動上具有時序上的優先性。市府對於各項政策的規畫都有嚴謹的時間序列，相關公文也都很清楚，不容抹煞市府團隊的努力。