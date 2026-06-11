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彰化下屆議員席次員林增1席、彰化減1席 4鄉鎮代表席次也調整

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣下屆議員將由現行54席增為55席，相關選務作業持續進行中，預計將於8月20日公告應選名額。本報資料照片
彰化縣下屆議員將由現行54席增為55席，相關選務作業持續進行中，預計將於8月20日公告應選名額。本報資料照片

彰化縣下屆議員及鄉鎮市民代表席次將出現調整，依今年5月31日戶籍人口數估算，彰化縣議員總席次將由現行54席增為55席，主因為新增1席山地原住民議員；彰化區席次減為12席，員林區增為8席。鄉鎮市民代表方面，溪湖、二林、大村及竹塘等鄉鎮，因村里人口消長，各選區席次也出現變動，但代表會總席次都維持不變。

2026九合一選舉

依地方制度法規定，地方民意代表名額，是以選舉投票日當月前6個月底的人口數作為計算基準。彰化縣選委會指出，自1998年起，各選區席次即依人口級距分配，代表會部分目前彰化市最多為24席，其次員林市19席，鹿港鎮及和美鎮各15席；二林鎮因人口下滑，在2022年已跌破5萬人門檻，代表席次當時由12席減為11席，縣內26鄉鎮市因人口皆未低於1萬人，因此代表席次至少維持11席。

下屆鄉鎮市民代表席次調整部分，溪湖鎮第二選區由5席增為6席、第三選區由3席減為2席；二林鎮第一選區由3席增為4席、第四選區由2席減為1席；大村鄉第二選區由1席增為2席、第三選區由3席減為2席；竹塘鄉第一選區由3席增為4席、第三選區由3席減為2席，其餘選區則維持不變。

彰化縣議員目前則共分8個選區，分別為彰化區13席、和美區6席、鹿港區7席、員林區8席、溪湖區5席、北斗區5席、二林區5席、田中區4席，以及平地原住民1席。下屆新增山地原住民1席後，總席次將增至55席，其中彰化區減為12席、員林區增為9席。彰化縣選委會表示，相關選務作業持續進行中，預計將於8月20日公告應選名額。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 議員

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