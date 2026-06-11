蘇巧慧「尊侯」多次讚揚施政佳 侯友宜親曝態度

2026新北市長選戰白熱化，民進黨新北市長參選人蘇巧慧曾在公開活動稱讚「8年前選對人，選出侯友宜擔任新北市長，為地方做很多事」，意在爭取中間選民支持。今侯友宜面對媒體詢問蘇巧慧尊侯態度，侯回應說，我們目前只有一個方向，希望棒子交對人，希望李四川能夠是新北市最佳的候選人。

蘇巧慧日前出席新北嘉義同鄉會時，稱讚嘉義人聰明會選人，連續兩屆選出侯友宜，還為地方做很多事。甚至淡江大橋通車前一場活動，中央未邀請侯友宜，蘇巧慧也替侯講話。今市長侯友宜出席活動時，面對媒體詢問蘇尊侯的說法，侯友宜表示，謝謝大家多關心新北市，我們希望棒子交對人，希望李四川是新北大家心中最佳的候選人。

媒體詢問近日侯友宜多次與李四川同框，且親手交給他麥克風是為了交棒？侯回應說，李四川對新北市也非常熟悉，李為了新北市未來市政願景提出很多具體方向，他把麥克風交給李四川最重要，希望李四川能讓民眾了解未來要為新北市做哪些事。