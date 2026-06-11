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解決托育痛點 中市「三寶爸」市議員參選人吳宗學贊同江啟臣這政策

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學提出「333育兒不孤單」主張。圖／吳宗學提供
國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學提出「333育兒不孤單」主張。圖／吳宗學提供

國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學是「三寶爸」深知年輕父母面對托育經常手忙腳亂，他今天說，對於市長參選人江啟臣提出透過AI即時媒合保母的「幸福AI臨托系統」，認為十分切中需求，可以打破傳統預約繁瑣流程，理解育兒的需求，且和他主張的育兒政策一致，可以真正接住每一個家庭。

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吳宗學說，以北屯為例，它是台中人口成長最快的行政區。根據最新人口統計，0至5歲幼兒人口達1萬4千餘人，占台中市嬰幼兒比例約12.7%；25至44歲的育兒主力世代更將近10萬人。然而，托育資源的擴充速度始終追不上人口移入的腳步。許多家長反映，需要臨時托育時往往要提早數天預約，但一遇到突發狀況就求助無門。尤其是三班制的醫護、工廠、服務業勞工，更是長期找不到願意收跨夜托育的場所，只能靠家人硬撐。

他說，為解決這樣的困境，他提出「333育兒不孤單」主張，代表著「3小時、3倍速、3班制」其中「3小時」是在北屯機捷、14期、廍子等生活圈普設預約制臨托中心，提供最短3小時的喘息服務。

「3倍速」是整合在地保母資源，目標將媒合時間壓縮至24小時內即時完成。「3班制」則要在北屯率先試辦「夜間星光托育點」，服務延長至晚間10點甚至跨夜，讓輪班制家庭下班再晚也有人接。

吳宗學說，他推動智慧育兒的核心精神是要透過科技為現代父母減壓。北屯是台中人口成長最快的區域，新移入的年輕家庭需要的，是一個即時有人幫的育兒安全網，而不是冷冰冰的行政流程。而江啟程所提的「幸福AI臨托系統」也正是要讓托育資源更具彈性與溫度。

吳宗學說，333不是選舉口號，而是對每一個在北屯養兒育女的家庭最具體、最務實的承諾。他有市府的行政歷練，清楚一個政策從規畫到落地有多少關卡。但是，北屯的家長不需要等，他將與下任市長一同創造幸福北屯。

國民黨台中市長參選人江啟臣（左二）提出透過AI即時媒合保母的「幸福AI臨托系統」。圖／吳宗學提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（左二）提出透過AI即時媒合保母的「幸福AI臨托系統」。圖／吳宗學提供

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