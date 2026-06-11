沈伯洋評治理OK繃式 蔣萬安：率先全國推政策

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天談到育兒減少工時計畫等政策時說，市府缺少完善配套措施，像「OK繃式」治理城市。台北市長蔣萬安今天說，市府是率先全國推出此政策。

沈伯洋日前提出改善市府工作環境政見，盼讓公務人員實質減壓；蔣萬安則回應，市府都已經在做了，他會持續努力打造更友善的工作環境。

沈伯洋昨天表示，他提出許多政策是點出人民心聲，但市府回應永遠是非常高傲，並認為已做得盡善盡美。他也談及台北市育兒減少工時計畫，認為政策發想非常好，卻無完善配套措施，像是用貼OK繃的方式治理城市。

對於沈伯洋評價，蔣萬安今天出席115年度AI領航．智造安穩觀摩會前被媒體堵訪表示，台北市率全國之先推出育兒減工時不減薪計畫，中央後來也跟進，市府很願意分享這段期間的經驗，與中央一起努力照顧市民權益。

此外，新青安2.0將於6月底出爐，蔣萬安表示，很願意與中央分享台北市推動租給新婚、育兒家庭的幸福住宅經驗，互相交流把政策做得更好，並希望中央在貸款額度設定上要考量各縣市房價差異，才能真正照顧到市民權益。