沈伯洋稱最想拜會城市是北京被國台辦嗆「自抬身價」蔣萬安冷回這句話

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前稱，不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是北京，被大陸國台辦發言人嗆自抬身價。蔣萬安上午對此受訪冷回，不是說跟對岸有任何的接觸跟交流，就是滲透的破口嗎？

蔣萬安上午出席 AI 領航・智造安穩觀摩會受訪，另外被媒體問到，沈伯洋昨天評價北市政策，無菸城市跟育兒減工時是ＯＫ繃式，覺得目標訂太低；蔣萬安說，育兒家庭減工時不減薪，北市率全國之先推出，所以也看到中央願意跟進，北市也很願意分享台北在推動這段期間的經驗，和中央一起來努力，照顧市民朋友的權益。

至於沈伯洋的新名片他上面有印「ㄅ級分」，綠營都說很棒，蔣萬安也冷回，「我就是持續專注市政」。