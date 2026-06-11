聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋稱最想拜會城市是北京被國台辦嗆「自抬身價」蔣萬安冷回這句話
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前稱，不排斥赴陸交流，更提及最想拜會城市是北京，被大陸國台辦發言人嗆自抬身價。蔣萬安上午對此受訪冷回，不是說跟對岸有任何的接觸跟交流，就是滲透的破口嗎？
2026九合一選舉
蔣萬安上午出席 AI 領航・智造安穩觀摩會受訪，另外被媒體問到，沈伯洋昨天評價北市政策，無菸城市跟育兒減工時是ＯＫ繃式，覺得目標訂太低；蔣萬安說，育兒家庭減工時不減薪，北市率全國之先推出，所以也看到中央願意跟進，北市也很願意分享台北在推動這段期間的經驗，和中央一起來努力，照顧市民朋友的權益。
至於沈伯洋的新名片他上面有印「ㄅ級分」，綠營都說很棒，蔣萬安也冷回，「我就是持續專注市政」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。