陳其邁說市政若做不好輔選會被笑死？蔣萬安說話了

高雄市長陳其邁昨和台北市長蔣萬安、桃園市長張善政同台出席智慧城市論壇，針對會不會去輔選，他說「如果做不好還四處幫人家站台，我不就會被人家笑死」。蔣萬安上午受訪指出，北市獲新加坡「李光耀城市獎」特別獎的殊榮，這也是全台灣第一個城市獲得這個獎項。

蔣萬安上午出席 AI 領航・智造安穩觀摩會，被媒體問到昨天陳其邁說，市政如果做不好，輔選的話會被笑死？蔣萬安說，台北市在過去這三年多，不管是第一年兌現了承諾，讓非常困難的大巨蛋完工啟用、舉辦賽事，後來也舉辦演唱會。我們也克服各項的困難，讓捷運六線齊發２.０能夠持續地推進。

蔣萬安說，同時市長也克服各項艱困的挑戰，終於成功爭取輝達的海外總部落腳台北。同時也首創全國之先，推出包括生生喝鮮奶、營養午餐免費，還有包括育兒家庭減工時不減薪，以及第二胎孩子公托、準公托全面免費的政策。

蔣萬安也說，北市不只是獲得國內各個媒體包括遠見、天下等，包括民調、包括城市評比，史上最好的成績，更獲得有全球城市評比諾貝爾獎之稱的新加坡「李光耀城市獎」特別獎的殊榮。這也是全台灣第一個城市獲得這個獎項。所以在這個周日，也將率團飛往新加坡領取這個獎項，也會藉由這個機會，包括和倫敦市、布達佩斯等，共同分享城市治理的理念以及成果。