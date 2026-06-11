聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／竹縣藍初選裂痕 鄭朝方突圍破口

聯合報／ 本報記者郭政芬

民進黨昨提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這遲來的答案，也為過去半年圍繞鄭朝方的各種揣測畫下句點。在鄭朝方遲未表態期間，已成為竹縣政治的關鍵指標，各陣營圍繞其動向提前布局、相互試探與角力，提前引爆縣長選戰。

2026九合一選舉

據了解，促使鄭朝方決意投入縣長選戰的關鍵，在於竹北市執政逾三年的實務體認，舉凡教育資源分配、交通建設推進、環保政策落實，乃至建照核發等攸關城市發展的核心權責，仍掌握在縣府層級。相較縣轄市長只能在單一城市施力，縣長得以從全局視角推動整體縣政，權責差異，成為他決心挑戰的重要驅動力。

新竹縣政治版圖長期呈現「藍大於綠」，民進黨翻轉關鍵仍在最大票倉竹北。近年竹科人口持續移入，年輕家庭與中間選民占比攀升，鄭朝方憑藉市政治理成績與年輕世代形象，在竹科族群間累積一定支持基礎。

但新竹縣政治生態仍深受客家庄文化、地方派系與人脈網絡左右，國民黨基層組織根基深厚。徐欣瑩以現任立委身分投入選戰，兼具科技專業形象與藍營基本盤優勢，但後續整合地方組織的成效，將是牽動選情走向的關鍵變數。

回溯二○一八年新竹縣長選戰，國民黨推出時任副縣長楊文科，儘管被外界視為缺乏選舉歷練的「政治素人」，仍在時任黨部主委陳見賢的操盤下成功守住執政權。如今徐欣瑩取得黨內提名，但初選過程中與陳見賢陣營摩擦不小，能否有效彌合裂痕、整合地方組織與支持者，將影響選情發展。

地方人士分析，若藍營內部整合未如預期，加上竹北市長選舉藍白競合態勢未明，恐將分散藍營整體戰力，反而為民進黨覓得挑戰新竹縣執政權的最大破口。

2026九合一選舉 鄭朝方 徐欣瑩 新竹縣 陳見賢

延伸閱讀

民進黨今拍板鄭朝方選竹縣 黃國昌：藍白最強「鐵三角」守住新竹

竹縣長之戰 民進黨今提名鄭朝方

鄭朝方戰新竹縣長 賴清德讚竹北成功治理經驗

8年前問號變驚嘆號！賴總統親掛彩帶出征 鄭朝方：竹北經驗改變竹縣

相關新聞

綠提名終底定 鄭朝方選竹縣長 徐欣瑩酸奉旨提名

民進黨中執會昨通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，民進黨主席賴清德表示，鄭朝方不僅讓竹北市成為科技與人文共存、產業與生活共榮的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見，他要向新竹縣鄉親大力推薦；鄭朝方則喊出「嶄新改變在新竹縣、竹北經驗改變竹縣」口號，力拚翻轉竹縣。

觀察站／竹縣藍初選裂痕 鄭朝方突圍破口

民進黨昨提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這遲來的答案，也為過去半年圍繞鄭朝方的各種揣測畫下句點。在鄭朝方遲未表態期間，已成為竹縣政治的關鍵指標，各陣營圍繞其動向提前布局、相互試探與角力，提前引爆縣長選戰。

首都之戰 蔣助攻縣市 沈鞏固台派

首都之戰熱鬧開打，北市議會總質詢前天結束，市長蔣萬安昨與雲林縣長張麗善再度同框，宣傳行銷「雲林良品」農特產，本周五也會到南投與縣長許淑華出席巧克力節活動，藍營看好蔣擔任「最強母雞」助攻各縣市選戰；民進黨市長參選人沈伯洋昨參與台派聯盟後援會活動，鞏固基本盤意味濃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。