觀察站／竹縣藍初選裂痕 鄭朝方突圍破口

民進黨昨提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這遲來的答案，也為過去半年圍繞鄭朝方的各種揣測畫下句點。在鄭朝方遲未表態期間，已成為竹縣政治的關鍵指標，各陣營圍繞其動向提前布局、相互試探與角力，提前引爆縣長選戰。

據了解，促使鄭朝方決意投入縣長選戰的關鍵，在於竹北市執政逾三年的實務體認，舉凡教育資源分配、交通建設推進、環保政策落實，乃至建照核發等攸關城市發展的核心權責，仍掌握在縣府層級。相較縣轄市長只能在單一城市施力，縣長得以從全局視角推動整體縣政，權責差異，成為他決心挑戰的重要驅動力。

新竹縣政治版圖長期呈現「藍大於綠」，民進黨翻轉關鍵仍在最大票倉竹北。近年竹科人口持續移入，年輕家庭與中間選民占比攀升，鄭朝方憑藉市政治理成績與年輕世代形象，在竹科族群間累積一定支持基礎。

但新竹縣政治生態仍深受客家庄文化、地方派系與人脈網絡左右，國民黨基層組織根基深厚。徐欣瑩以現任立委身分投入選戰，兼具科技專業形象與藍營基本盤優勢，但後續整合地方組織的成效，將是牽動選情走向的關鍵變數。

回溯二○一八年新竹縣長選戰，國民黨推出時任副縣長楊文科，儘管被外界視為缺乏選舉歷練的「政治素人」，仍在時任黨部主委陳見賢的操盤下成功守住執政權。如今徐欣瑩取得黨內提名，但初選過程中與陳見賢陣營摩擦不小，能否有效彌合裂痕、整合地方組織與支持者，將影響選情發展。

地方人士分析，若藍營內部整合未如預期，加上竹北市長選舉藍白競合態勢未明，恐將分散藍營整體戰力，反而為民進黨覓得挑戰新竹縣執政權的最大破口。