綠提名終底定 鄭朝方選竹縣長 徐欣瑩酸奉旨提名

民進黨中執會昨通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，民進黨主席賴清德表示，鄭朝方不僅讓竹北市成為科技與人文共存、產業與生活共榮的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見，他要向新竹縣鄉親大力推薦；鄭朝方則喊出「嶄新改變在新竹縣、竹北經驗改變竹縣」口號，力拚翻轉竹縣。

民眾黨主席黃國昌表示，藍白在新竹地區有新竹市長高虹安尋求連任 、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、民眾黨竹北市長參選人邱臣遠，藍白合對兩黨的綜效是「一加一大於二」，三人可形成最強「鐵三角」，兩黨有最強的隊伍可以把新竹守下。

針對鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，徐欣瑩回應表示，恭喜鄭朝方經過半年再三謹慎思考，終於獲得「奉旨提名」，國民黨新竹縣長參選人是經過公開的民主初選，獲得縣民支持而提名，因此她特別感到責任重大。徐說，藍白合已經凝聚共識，她要團結所有鄉親，帶領新竹縣迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。她相信縣民最關心的是新竹縣如何在國際快速變化的局勢中、ＡＩ浪潮之中，再一次升級與發展。

民進黨提名新竹縣長過程一波三折，賴總統雖然早就屬意鄭朝方參選，但鄭朝方為現任竹北市長，竹北、竹縣兩地選戰布局高度連動，也讓提名作業遲遲未定案。

新竹縣確定由鄭朝方出戰後，民進黨布局竹北市長選舉，是否「綠黃合」與時代力量合作？受到關注。鄭朝方昨天被問及此問題，未正面答覆，僅說，未來會和各鄉鎮市長爭取。民進黨發言人林楚茵指出，選對會目前還沒有相關討論。不過，地方政壇人士分析，綠營與時代力量在竹北整合仍有一定難度，基層對於由王婉諭代表參選「不一定認同」。

賴總統表示，鄭朝方參選有三層意義，首先是扮演現代科技和傳統文化間的重要橋梁；第二層意義是竹縣是科技重鎮，年輕人移居很多，需要行政效率好、各項生活設施服務好的條件，鄭朝方在竹北市政經驗，已充分證明了他有這樣的能力；第三，新竹縣有城鄉差距，要彌平並不容易、也很辛苦，但鄭朝方有決心要完成這條「天堂路」。

鄭朝方表示，如果得到縣民授權，他能為新竹縣帶來更多的改變，讓竹北超越竹北之外，讓新竹縣成為「超級竹北」，其他十二鄉鎮也都可以帶來巨大的改變。例如竹北周邊的新豐、湖口，都面臨著人口愈來愈多，造成交通與環境問題，應該要打造成為一個共同解決教育、環境、交通問題的「新都心生活圈」；關西和新埔坐擁山光水色，有信心打造成為「台灣的京都」。

至於澎湖縣長布局，由於爭取連任的澎湖縣長陳光復因傷狀況未明朗，傳出將由其妻吳淑瑾代夫出征，黨內人士指出，地方上有支持吳淑瑾的、也有反對的，不同派系都有把意見帶回來，但目前秘書長徐國勇都沒有拍板定案。