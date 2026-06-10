出席新北教師會感恩餐會 蘇巧慧：推行政減量 做老師最強靠山

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席新北市教師會、新北市教育人員產業工會合辦的感恩傳承餐會暨分區交流聯誼。蘇巧慧說，在變化快速時代，老師面臨嚴峻挑戰，對教育專業的尊重必須建立在合理薪資待遇與尊嚴上。

蘇巧慧盤點近年實質提升教師待遇的實績，包含調升導師費、兼任及代課教師鐘點費、新增行政工作獎金，更指出未來將推動行政減量，重建師生溝通橋梁，宣示要做全體教育人員最堅實後盾。

蘇也說，老師不僅肩負傳遞知識重擔，更是用專業與耐心在守護國家下一代，過去幾年她在立法院努力，推動多項制度改革，實質提升教育人員待遇，包含自去年9月起，中小學導師費由每月3000元調升至4000元，為了慰勞校長、兼任主任及組長等行政職務教師的辛勞，根據職務性質與學校規模，每月額外增加至多2000元行政工作獎金，同時全面調升兼任及代課教師鐘點費20%，留住教育現場的優秀人才。蘇巧慧強調，這些改變只是起步，未來她會持續全力支持所有教育人員，「做大家最可靠的靠山。」

面對基層教師的兩大痛點，蘇巧慧指出，未來她會推動行政減量，全面盤點並精簡無涉教學的繁瑣業務，同時針對近年日益嚴重的惡意檢舉問題，未來將朝向落實案件分流與過濾機制努力，杜絕「不具名、不具體、不在範圍內」的惡意檢舉，避免基層教育人員陷入不必要的行政消耗，守護教師的尊嚴，支持教師的專業與熱忱。

今晚民進黨議員林銘仁、黃淑君、顏蔚慈、張嘉玲，以及議員參選人陳俊諺都陪同出席，其中林銘仁、黃淑君屬新北市議會第五審查會，專責教育相關議案審查。蘇巧慧說，她和黨內議員長期關注教育議題，未來她會與議員們並肩作戰，為基層教師爭取更好權益，打造更完善的教學環境。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席新北市教師會、新北市教育人員產業工會合辦的感恩傳承餐會暨分區交流聯誼，宣示要做全體教育人員最堅實後盾。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席新北市教師會、新北市教育人員產業工會合辦的感恩傳承餐會暨分區交流聯誼，宣示要做全體教育人員最堅實後盾。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚出席新北市教師會、新北市教育人員產業工會合辦的感恩傳承餐會暨分區交流聯誼，宣示要做全體教育人員最堅實後盾。圖／蘇巧慧競選辦公室提供