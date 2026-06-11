首都之戰 蔣助攻縣市 沈鞏固台派

首都之戰熱鬧開打，北市議會總質詢前天結束，市長蔣萬安昨與雲林縣長張麗善再度同框，宣傳行銷「雲林良品」農特產，本周五也會到南投與縣長許淑華出席巧克力節活動，藍營看好蔣擔任「最強母雞」助攻各縣市選戰；民進黨市長參選人沈伯洋昨參與台派聯盟後援會活動，鞏固基本盤意味濃。

蔣萬安昨與張麗善在錢都日式涮涮鍋士林芝山店宣傳雲林肉品，蔣說，上月他到雲林了解營養午餐食材，包括花生、台灣鯛等，希望持續與台灣糧倉雲林有更多合作，也希望與台灣各縣市交流合作、借鏡學習。

蔣萬安本月十四日也將出訪新加坡領李光耀城市獎，蔣表示，真的感到非常榮幸，也是第一次有台灣城市獲得這個獎項。

民進黨北市長參選人沈伯洋（右二）昨出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會。記者曾學仁／攝影

沈伯洋昨天出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會，被問及他自參選以來，藍營經常打他的「抗中保台」形象。沈伯洋說，討論市政層級問題，自然不會講到中國，藍營一直想要塑造「只會講中國」形象，就是不攻自破。

至於北市府頻頻反擊沈提出公務員減壓等政策，甚至研考會主委殷瑋也與綠營議員在議會大戰無菸城市，沈說，不管他反映攤商、山友們、第一線教師、基層公務員的聲音時，市府回答永遠都是如此高傲或做個人政治攻擊。

蔣萬安昨說，政務官本來就該為政策辯護，「人民攏是咱的頭家」；各界的建議市府都很願意聆聽，當然很多北市府都已經在做，甚至有的做得更多。