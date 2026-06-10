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臨時被Cue致詞…童子瑋稱「市政考驗」 卓榮泰：繼續努力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今陪行政院長卓榮泰參訪失智症團體「家屋」，童致詞時說，臨時被卓「Cue」致詞是他的「新考題」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋今陪行政院長卓榮泰參訪失智症團體「家屋」，童致詞時說，臨時被卓「Cue」致詞是他的「新考題」。記者邱瑞杰／攝影

參選基隆市長的基隆市議長童子瑋，今天陪同行政院長卓榮泰到七堵失智症團體家屋參訪致詞時，提及「如果有機會有行政權」，如何照顧長者等政策。卓揆說，「議長」對市政的嫻熟度應該不會輸給任何人，要繼續努力。

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卓榮泰今天到基隆七堵區泰安路，由士林靈糧堂社會福利協會堂負責營運的失智症團體家屋，衛生福利部長次長呂建德和長照司長祝健芳、立委王正旭、基市府秘書長謝孝昆和衛生局長張賢政，童子瑋和市議員曾怡芳、吳驊珈等人出席。

參訪活動先由祝健芳簡報長照3.0精進失智照護政策，靈糧堂社福協會執行長簡月娥說明成立及經營家屋理念，接著在謝孝昆、呂建德和行政院發言人李慧茫先後致詞後，卓揆請童致詞。

童子瑋說，昨天他參加老盟的活動，他是會場唯一的地方政府、地方議會的代表，所以致詞時提到地方跟中央之間需要銜接的問題，中央有訂定非常多的政策辦法，非常努力，地方政府要有能量可以跟上。

童子瑋表示，中央政府賴清德總統和卓揆非常重視長輩，基隆是高齡化的社會，而且地狹人稠，開發非常早，執行任何政策都要有很多配套，法規要跟上。不管是「老人幼兒園」，就是日照據點還是等等機構，首先要有場域讓業者來投資，才有機會增加據點。

「基隆目前的機構床位是嚴重不足，為什麼？」童子瑋指出， 不是業者不願意投資，是基隆沒有場域讓大家投資，所以在很多執行面，其實中央跟地方有很多可以共同再努力，解決一些小細節的地方，才有機會讓在地的長輩有機會獲得更多的照顧。

童子瑋表示，如果他有機會有行政權，希望把鄰長納入照顧老人的體系。因為鄰長是社區裡面的眼睛，手跟腳，隔壁的阿嬤有沒有出來倒垃圾，鄰長都知道，如果可以跟鄰長深化合作，把平台建立起來，會有更多的老人不會被漏接。

童子瑋還提及臨時被卓揆「Cue」出來致詞，是他的「新考題」，因在事先他沒有被安排講話。童就長照政策提出觀點後，又提及基隆除了場地，還有人力的需求問題，像照服員的薪資其實與護理人員面對相同的問題，並說「跟院長報告」，其實他有很認真的研究相關政策，臨時被Cue上來講話，還是稍微可講一點東西出來。

卓榮泰隨後致詞時回應童子瑋，指請童上來講話，童說是市政考試，其實對市政嫻熟本來就是童的工作，因為「議長」坐在主席台，看市議員質詢市政府的官員，心裡都有一個答案，心裡都知道哪一個質詢命中要點，哪一個答案非常貼切，心裡都很清楚。所以要說市政的嫻熟度，童應該不會輸給任何人才對，要繼續努力。

基隆市議長童子瑋今陪行政院長卓榮泰參訪失智症團體「家屋」，卓致詞時說，童對市政的嫻熟度應該不會輸給任何人才對，要繼續努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋今陪行政院長卓榮泰參訪失智症團體「家屋」，卓致詞時說，童對市政的嫻熟度應該不會輸給任何人才對，要繼續努力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議長童子瑋今陪行政院長卓榮泰參訪失智症團體「家屋」，卓致詞時說，童對市政的嫻熟度應該不會輸給任何人才對，要繼續努力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋今陪行政院長卓榮泰參訪失智症團體「家屋」，卓致詞時說，童對市政的嫻熟度應該不會輸給任何人才對，要繼續努力。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議長童子瑋（前排左二）今陪行政院長卓榮泰（前排左三）參訪失智症團體「家屋」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議長童子瑋（前排左二）今陪行政院長卓榮泰（前排左三）參訪失智症團體「家屋」。記者邱瑞杰／攝影

童子瑋 卓榮泰 2026九合一選舉 基隆市選舉 長照

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