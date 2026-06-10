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侯友宜細數教育政績 要一棒接一棒交給李四川

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川今晚共同出席新北市教師會理事長交接典禮，侯在場稱要把新北市交棒給李四川。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川今晚共同出席新北市教師會理事長交接典禮，侯在場稱要把新北市交棒給李四川。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜國民黨新北市長參選人李四川今晚共同出席新北市教師會理事長交接典禮，侯致詞時表示，今天理事長交接，他也要把新北市交棒給李四川，在場許多教師紛紛與李四川合影，為他加油打氣。

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新北市長侯友宜致詞時強調，感謝教師會與新北市府並肩作戰，新北市教育政策近幾年拿了近百項全國第一，教師會扮演重要的幕後工程，這一棒要交給新的教師會理事長，他也要把勇於承擔全力以赴的棒子交給國民黨新北市長參選人李四川。

侯友宜致詞時表示，新北市近年在教育政策做了許多調整，讓老師更專注在教學及關注孩子身上，包括國小教師員額增加，國中小及高中導師授課節數減少，國小普通班學生控制到28人，未來的目標在25人。

侯友宜更提及，每一個職業都有心理輔導的必要性，老師面對許多壓力，所以老師諮商次數也從8次調高到12次，另行政人員激勵獎金從1000元到 3000元，未來他這一棒交給四川，期待與我們新北教師並肩作戰，如同理事長交接，棒棒都強棒，讓新北教育更好。

李四川致詞時表示，自己一生在做工程，市政最重要工作不只是蓋橋樑鋪道路，而是培育人才，橋斷了可修、路壞了可補，但孩子的成長只有一次，教育是一種投資，老師則是國家社會重要的資本。

李四川也指，新北市在全球幸福城市評比排名全台第一，因侯市長做得太好，雖然棒棒是強棒，即使他再怎麼強也只能在後面追趕，壓力不小，但他一定全力以赴，也請所有老師給予支持，讓他有機會為新北教育打拚。稍晚民進黨新北市長參選人蘇巧慧也到場向教師會成員代表致意及拉票爭取支持。

新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川今晚共同出席新北市教師會理事長交接典禮，侯在場稱要把新北市交棒給李四川。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川今晚共同出席新北市教師會理事長交接典禮，侯在場稱要把新北市交棒給李四川。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川今晚共同出席新北市教師會理事長交接典禮，侯在場稱要把新北市交棒給李四川。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川今晚共同出席新北市教師會理事長交接典禮，侯在場稱要把新北市交棒給李四川。記者季相儒／攝影

新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川今晚共同出席新北市教師會理事長交接典禮，侯在場稱要把新北市交棒給李四川。記者季相儒／攝影
新北市長侯友宜與國民黨新北市長參選人李四川今晚共同出席新北市教師會理事長交接典禮，侯在場稱要把新北市交棒給李四川。記者季相儒／攝影

侯友宜 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉 國民黨

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