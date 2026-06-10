【重磅快評】綠執政十年的沙漠區 鄭朝方的竹縣障礙

新竹縣長大戰，竹北市長鄭朝方沒有展現「非選不可」的企圖心，反而是他的「再三猶豫」更顯而易見。民進黨中央執政十年始終攻不下新竹縣，對於相隔8年回鍋再戰的鄭朝方而言，竹縣長一役將是他從政生涯最艱難的戰役。

新竹縣藍營內訌、竹北市藍白競合危機將是民進黨的最大契機，但藍大於綠、宗親重於政黨的選區特性，仍是影響勝負的關鍵因素。

桃竹竹客家選區一度是民進黨艱困選區，2014年大翻轉，鄭文燦、林智堅分別拿下桃園市、新竹市，一舉將藍天變綠地；但新竹縣仍由國民黨籍縣長邱鏡淳成功連任，邱當時對手正是鄭朝方的父親鄭永金，鄭永金雖以無黨籍參選，但背後獲得民進黨全面奧援，當年「邱鄭大戰」雖刻意淡化藍綠對決，回歸地方對決，但鄭永金家族仍在選戰吞敗。

2018年鄭朝方獲民進黨徵召首度挑戰新竹縣長，被地方視為「代父出征」，當時戰況面臨藍營大分裂，民進黨選情一度看好，對手包括國民黨楊文科、民國黨徐欣瑩及無黨籍林為洲（最後退選）；最後結果，楊文科獲得10萬7877票當選，徐欣瑩9萬1190票居次，排名第三的鄭朝方僅獲7萬8170票，得票率僅2成7。鄭朝方並未在「三腳督」獲利，甚至創下民進黨在新竹縣近30年最低得票率紀錄。

2022年鄭朝方轉戰竹北市長，以破4成得票率高票當選，並創下第一位民進黨籍竹北市長的歷史紀錄。前後4年，同樣都是鄭朝方，他卻從竹縣長低得票率落敗，變成史上首位綠營竹北市長。新竹縣選區複雜多變，從鄭朝方身上就清楚可見。

鄭朝方對參選新竹縣猶豫不決，因為他要面對的，不只是個人勝敗問題，而是民進黨在桃竹苗客家選區十餘年難以突破的結構性困境。鄭文燦、林智堅當年曾創下桃竹神話，如今更可能成為「綠色障礙」，民進黨政黨色彩，既是鄭朝方最大的優勢，也是最大的考驗。

鄭朝方主政竹北市獲得好評價，竹北聚集大量竹科工程師、科技新貴與年輕家庭，人口持續增加，選民結構與傳統客庄截然不同。對這些選民而言，交通、托育、教育、公共建設與生活品質遠比傳統地方派系更重要。鄭朝方所塑造的年輕、創新、文化創意形象，也符合這群新世代選民期待。

竹北愈來愈像桃園青埔、新北林口，充滿新移民與科技人口；新竹縣整體政治結構仍深受客家庄文化、地方組織與長期人脈網絡影響，許多地方選民的投票邏輯與竹北完全不同。民進黨期待人口結構改變政治文化，但國民黨在新竹縣深耕數十年，在地方形成綿密網絡；民進黨在竹北看到未來的改變，但國民黨仍掌握竹縣現在的地方實力。

身為前縣長之子，鄭朝方始終背負政二代標籤，這個身分提供知名度、人脈與地方基礎，但同時也限制他塑造改革者形象的空間。當選竹北市長時，這種矛盾尚不明顯；但若挑戰縣長，對手勢必重新檢視其家族背景與政治脈絡。鏡週刊日前報導，鄭朝方家族捲入新竹至善莊園土地開發案糾紛，家族政治、地方利益等爭議，勢必成為未來選戰中的攻防焦點。

竹北近年或許變綠了，新竹縣卻未跟著變綠。畢竟竹北市不是新竹縣，鄭朝方若想跨越「竹縣障礙」，就不能只是竹北的「文青市長」，竹北經驗能否適用竹縣，將成為鄭朝方難以樂觀的現實挑戰。