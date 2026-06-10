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出席齊柏林空間特展 李四川分享淡江大橋小故事

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左二）受邀參加齊柏林空間特展開幕，與看見．齊柏林基金會董事長歐晉德（右二）等人合影。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左二）受邀參加齊柏林空間特展開幕，與看見．齊柏林基金會董事長歐晉德（右二）等人合影。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川下午出席「RE見：齊柏林俯瞰台灣」年度特展開幕，基金會董事長歐晉德特別感謝他在新北副市長任內協助促成齊柏林空間落腳淡水，李四川則說希望齊柏林導演愛護土地的精神長久保存，持續感動更多人。

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李四川表示，看見．齊柏林基金會當年尋覓場地時，土地面臨不少法令限制，歷經多次協調才突破限制順利推動計畫。2017年6月10日齊柏林導演發生意外之前大約1個月，2人剛在淡水見過面並合影留念，得知噩耗當下心情十分悲慟，今天前來再次向齊柏林致意，很欣慰看到已成推廣土地關懷的重要基地，也讓齊導的理念與精神持續傳承。

活動現場大螢幕播放淡江大橋空拍壯觀影像，也讓李四川有感而發，他說這座橋早年常被譏諷是「選舉橋」，每逢選舉浮出來、選後又沈下去。2000年曾任台北縣副縣長的陳威仁調任交通部次長，2人討論後決定由交通部、內政部、新北市各負擔1/3建設經費。

後來興建案數度因工程難度太高而流標，行政院曾有意把知名建築師札哈･哈蒂的設計，降低預算改成普通橋梁造型，當時他從行政院轉任新北市副市長，堅持依照原設計施工，後來預算從150億增加至200多億才蓋成。

國民黨新北市長參選人李四川受邀參加齊柏林空間特展開幕。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川受邀參加齊柏林空間特展開幕。記者林昭彰／攝影

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