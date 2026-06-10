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合體張麗善 蔣萬安自曝是雲林外孫
北市長蔣萬安今下午與雲林縣長張麗善再度合體，行銷「雲林良品」肉品。這也是繼上月蔣萬安南下雲林考察營養午餐免費食材供應，兩人再度合體。蔣今稱讚張麗善，用打造「雲林台積電」精神讓產業轉型升級，他自己則是雲林外孫，媽媽小時候住虎尾，絕對全力支持雲林優質農產品，並且與雲林不僅是緊密夥伴，也是一家人。
2026九合一選舉
張麗善今北上行銷雲林肉品也提到，台北新北是全台最大的消費地，今天雲林打出最安全、健康的雲林良品肉品，要提供給消費者，尤其雲林是零瘦肉精聯盟現在唯一最徹底的，從飼料、畜牧場、屠宰場、分切加工廠等都是一條龍，也禁止廚餘養豬，走出非洲豬瘟要讓消費者安心。
2026選戰僅剩不到半年，蔣萬安近期頻與藍營執政縣市首長同台，媒體也問蔣萬安，是否扮演「藍營母雞」要拉抬藍營執政縣市氣勢？蔣萬安說，今天很高興與張縣長一起在台北行銷雲林良品，因上月他到雲林了解營養午餐食材，包括花生、台灣鯛等，希望可以持續與台灣糧倉雲林有更多合作，也希望與台灣各縣市交流合作、借鏡學習。
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