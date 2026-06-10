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鄭朝方拚竹北經驗選新竹縣長 徐欣瑩喊「藍白共識」要團結鄉親
民進黨今天提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭強調，他將把竹北市創新與美學的經驗，複製到整個新竹縣，讓其他12個鄉鎮都可以有巨大改變。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩回應，藍白合已經凝聚共識，她要團結所有鄉親來帶領新竹縣，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。
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針對鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長，徐欣瑩回應恭喜竹北市長鄭朝方，經過半年再三的謹慎思考，終於獲得奉旨提名。
徐欣瑩說，國民黨新竹縣長參選人是經過公開的民主初選，獲得縣民支持而提名，因此她特別感到責任重大。相信所有新竹縣民朋友最關心的，是新竹縣如何在國際快速變化的局勢中、AI的浪潮之中，能夠得到再一次的升級與發展。
因此，在楊文科縣長過去八年穩健的執政之下，她提出「雙AI」的願景：科技的AI：能夠改善我們的交通、改善我們的醫療，增加更多政府的便民服務。有愛的AI：打造新竹縣13個鄉鎮市，成為溫暖有愛、長壽又健康的長健之鄉。
徐欣瑩表示，藍白合已經凝聚共識，她更要團結所有新竹縣的鄉親好朋友，帶領新竹縣，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。
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