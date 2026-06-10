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國民黨嘉義市議員提名登記截止！8人登記7人拚連任 這位捲土重來

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年底嘉義市長、議員及里長三合一選舉升溫，國民黨嘉市黨部議員提名登記作業下午4時截止。黨部統計，東、西區共8人完成登記，包括7名現任議員及1名捲土重來參選人。記者魯永明／攝影
年底嘉義市長、議員及里長三合一選舉升溫，國民黨嘉市黨部議員提名登記作業下午4時截止。黨部統計，東、西區共8人完成登記，包括7名現任議員及1名捲土重來參選人。記者魯永明／攝影

年底嘉義市長、議員及里長三合一選舉升溫，國民黨嘉市黨部議員提名登記作業下午4時截止。黨部統計，東、西區共8人完成登記，包括7名現任議員及1名捲土重來參選人，後續資格審查通過，本月底前可望全數提名，代表國民黨投入議員選戰。

2026九合一選舉

國民黨市黨部表示，登記名單先報提名審核小組資格審查，審查通過後送市黨部委員會審查，最後報中央黨部核定公布。東區部分，共5人完成登記，包括現任議員郭定緯、張敏琪、傅大偉及陳家平。另，本屆議員選舉代表國民黨參選落選的中央委員梁樹綸律師，捲土重來投入選戰，國民黨東區將推出5參選人角逐議員席次。

西區方面，完成登記現任黨團書記張秀華、鄭光宏、黃思婷等3名現任議員。3人可望全數獲提名，為國民黨在西區鞏固基本盤。本屆獲提名未當選的張閔舜、林雪峰、蘇慶良未登記，西區全部現任議員主力陣容迎戰選舉。

今年選戰，國民黨與民眾黨首度「藍白合作」，外界關注議員選舉是否合作？避免票源分散。對此，市黨部主委蔡明顯表示，議員提名名單公布後，將邀集獲提名參選人討論選戰輔選策略，以勝選為最大考量，研議輔選、聯合造勢及競選活動合作模式。

民進黨、民眾黨、台聯及小歐盟等政黨公布提名人選，民進黨提名東、西區共8席，國民黨也將提名8人，藍綠陣營形成正面對決， 議員政黨布局成形。藍綠政黨力保既有版圖，小黨布局新人參選，爭取年輕中間選民支持，加上多位無黨參選人，競爭激烈。

年底嘉義市長、議員及里長三合一選舉升溫，國民黨嘉市黨部議員提名登記作業下午4時截止。黨部統計，東、西區共8人完成登記，包括7名現任議員及1名捲土重來參選人。記者魯永明／攝影
年底嘉義市長、議員及里長三合一選舉升溫，國民黨嘉市黨部議員提名登記作業下午4時截止。黨部統計，東、西區共8人完成登記，包括7名現任議員及1名捲土重來參選人。記者魯永明／攝影

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