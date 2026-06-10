邱建富退黨參選彰化縣長 民進黨：別親痛仇快

前彰化市長邱建富昨天赴民主進步黨彰化縣黨部遞交退黨申請書，宣布將以無黨籍參選彰化縣長。民進黨發言人林楚茵今天表示，不論是入黨或是退黨，民進黨都有黨章跟黨綱規定；民進黨不希望親痛仇快，希望團結一起拚好未來。

民進黨今天召開新竹縣長提名記者會，林楚茵在記者會接受媒體提問，做上述表示。

另外，對於國民黨主席鄭麗文率團訪美，林楚茵表示，國民黨這次針對鄭麗文訪美進行許多「大內宣」，鄭麗文是否真正見到重要人物，以及是否有為台灣外交與國防發聲，從近期立法院相關議案即可看出端倪，國民黨先前刪除國防特別預算中的無人機經費，民進黨提出無人機產業特別條例時，也遭國民黨封殺。

她批評，國民黨一方面讓黨主席赴海外進行交流，另一方面卻削弱台灣國防自主及對外發聲能力，是典型「做一套、說一套」。