影／卓榮泰加持童子瑋 稱敬老金加倍及生育補助政見「有氣魄」

行政院長卓榮今天下午到七堵區接連參拜百福圳頭福德宮等三廟，由民進黨基隆市長參選人議長童子瑋陪同，卓院長說，童提出的「生、托、養、學」四階段育兒政策藍圖，和賴清德總統0到18歲成長津貼的人口對策新戰略相同，並指童的「三節敬老金」加倍及生育補助16萬元起跳政見，非常有氣魄。

卓榮泰表示，北北基宜是首都生活圈的黃金廊帶，希望基隆市政府可以提高效率好好執行中央依法令給地方的補助款，有沒有做好市政府最知道，而議長監督預算有沒有好好使用、有沒有浪費，使用正不正確，議長更是一個「掌家」的人。

卓榮泰稱讚童子瑋提出的「生、托、養、學」四階段育兒政策藍圖，正好和賴清德總統所提的從生育、養育、教育三階段人口對策新戰略相同。卓榮泰還提及童子瑋提出的「三節敬老金」、「身心障礙者三節慰問金」，在市政府有能力的情況下加倍發放，童子瑋「說得到做得到」。

卓榮泰說，童子瑋還提出生育補助16萬元起跳政見，生小孩除中央的10萬，第一胎加碼到6萬、第二胎8萬、第三胎10萬，這真的非常有氣魄，有這麼好的福利年輕人一定會想多生，人口才不會愈來愈少，這些政策是不是有機會執行，就看童子瑋的努力，大家如果支持就掌聲支持他。

童子瑋表示，最近賴清德總統、行政院卓院長提出0到18歲5千元以上津貼，是「國家一直養」，有中央的支持，基隆也需要一個「好市長」，未來希望中央和地方可以共同合作，整合相關資源建設基隆。

行政院長卓榮今天下午到七堵區接連參拜百福圳頭福德宮等三廟，由民進黨基隆市長參選人議長童子瑋陪同。記者游明煌／攝影