【重磅快評】南韓選舉風波的兩面鏡子：選務出包與反中認知作戰

南韓日前地方選舉因為「選票不足」，造成巨大爭議，由於事涉選舉結果公平，甚至因此爆發民眾大規模抗議。南韓中央選舉管理委員會委員長、秘書長因此雙雙引咎辭職下台。民進黨台北市長參選人沈伯洋把這起事件與「不在籍投票」聯想在一起，稱此事件反映地方選舉的選務負擔加重，如果再施行不在籍投票，恐怕會出問題。

沈伯洋的論調，只能說扯得太遠。雖說南韓確實有不在籍投票制度，但此制度早在1960年就已經制定上路，與此次事件並無直接關係。而根據南韓中央選舉管理委員會說法，南韓會發生選票不足情況，主因是過去印刷與選舉人數相當的選票，許多剩餘選票往往成為某一方指控「選舉舞弊」的焦點，因此才以估計投票率的方式減少選票印刷量，以避免未使用的空白選票引起爭議。由此可知，此次事件的主要原因，是「投票率超過預期」，並非「不在籍投票」。

不過，比起瞎扯「不應該施行不在籍投票」，更誇張的是此次事件後從南韓燒到台灣的「反中認知作戰」。南韓當地的極右派政治人物和團體在選務風波後，開始宣傳此次事件有「中國介入」，甚至說抗議現場執勤警察有「中國公安」。部分極右派支持者則在街頭對中國餐廳、商店挑釁，高喊要他們「滾回中國」。將此事件從選務瑕疵，升高到政治、國族與意識形態對立。

但截至目前為止，都沒有任何證據證明此次事件有「中國因素」介入，南韓當地也有事實查核單位出來闢謠，說這一切並非事實。但這股「中國陰謀論」，也從南韓燒回台灣，甚至有一部分綠營支持者，開始在社群網路散布「南韓戒嚴有理」論，宣稱已經不當宣布戒嚴遭到彈劾下台、面臨司法審判的南韓前總統尹錫悅，是為了「捍衛民主才宣布戒嚴」。

於是，這起選務事件「輸出」到台灣，就成了「反不在籍投票」與「中國陰謀論」的荒謬劇。但事實上，這起事件與台灣「唯二」可比的，不是「不在籍投票」，更不是「中國介選」，而是「選務出包」和「反中認知作戰」。

國人記憶猶新的，是2018年「公投綁大選」，民進黨的中央選舉委員會不理專家學者的建議，堅持在當年的九合一選舉中維持過去的投開票方式和人力，結果選務崩潰，台北市甚至發生「邊開票邊投票」的離奇事件，嚴重影響選舉的公平性。雖然時任中選會主委的陳英鈐因此下台，但民進黨也藉此發動公投法修法，將公投與選舉強制脫鉤，直到藍白在立法院過半，才重新修法。

至於「反中認知作戰」，更是隨處可見。無論是否選舉，民進黨永遠能以「中國介選」來抹紅對手。去年的大罷免，挺罷民眾還在街頭巷尾尋找「疑似中國人士」，對其言語霸凌。以反滲透法、國安法等司法手段對付村里長、陸配和民間團體，更是不計其數。南韓此次事件映照到台灣，就是選務出包，與反中認知作戰。而「反不在籍投票」，也不過是民進黨為鞏固其政權的一貫立場，恰好藉由此次事件借題發揮而已。