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最想去北京…沈伯洋稱不排斥赴陸交流 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天與雲林縣長張麗善等人同台宣傳行銷「雲林良品」。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天與雲林縣長張麗善等人同台宣傳行銷「雲林良品」。記者林麗玉／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋日前稱不排斥赴陸交流，最想拜會城市是北京「首都對接應也是首都。」不過大陸國台辦今稱沈伯洋自抬身價。北市長蔣萬安今被問及此事看法，蔣說，北市府一直都持公開態度，願跟各城市交流，並且都是經過規定審查同意。

2026九合一選舉

蔣萬安今天與雲林縣長張麗善等人同台宣傳行銷雲林良品，對於沈伯洋稱不排斥赴陸交流，最想拜會的城市是北京，大陸國台辦發言人張晗今天說，沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，自抬身價，譁眾取寵，不值一評。

蔣萬安今天被問及此事看法，蔣萬安說，北市府一直都是抱持公開態度，願意跟各城市進行交流，一定是需要經過一定的規定與程序，提出申請審核，這也必須要包括陸委會在內的中央政府機關審查同意，才來進行交流。

沈伯洋 蔣萬安 台獨 2026九合一選舉 台北市選舉 北京

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