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台灣工黨等3黨合推縣市長人選 參戰高雄、花蓮
2026年九合一選舉升溫，除藍綠兩黨，司法改革黨、台灣工黨及左翼聯盟今天舉辦參選人說明會，宣布台灣工黨推出花蓮縣長參選人羅佩秦，司法改革黨主席張靜則投入高雄市長選戰。
2026九合一選舉
司法改革黨、台灣工黨及左翼聯盟，今天在高雄舉辦「第三勢力聯合政黨發布記者會暨參選人說明會」，對外發表共同理念與選舉布局，並由各黨主席及代表說明政見、介紹參選人，展現跨黨合作、共同投入年底選戰的決心。
台灣工黨主席晏揚清表示，在現今政治環境下，小黨若各自發展將難以突破，因此期待透過政黨合作，凝聚改革力量。
宣布投入高雄市長選舉的張靜，發表政見指出，將持續主張以司法制度改革作為施政核心，提出推動陪審制度、建立司法退場機制、檢察長民選及強化司法問責等多項改革方向，希望透過制度革新，重建人民對司法的信任。
張靜表示，希望整合理念相近的小黨，讓第三勢力在地方政治發揮更大影響力，並提供選民不同於藍綠之外的新選擇。
司法改革黨除由張靜參選高雄市長，高雄市前鎮、小港區也推出市議員參選人李政憲；台中市大雅、潭子、神岡區則推出市議員參選人張烱春。
此外，台灣工黨推出花蓮縣長參選人羅佩秦，具有卑南與魯凱族血統，於排灣族部落長大，長年關注原民權益，政見主張嚴懲重大犯罪，如毒駕故意致死者處唯一死刑並加鞭刑。
台灣工黨另推出楊添貴參選高雄市鳳山區二甲里里長。
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