8年前問號變驚嘆號！賴總統親掛彩帶出征 鄭朝方：竹北經驗改變竹縣

民進黨中執會今天正式通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，鄭朝方不僅讓竹北市成為科技與人文共存、產業與生活共榮的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見，要向新竹縣鄉親大力推薦；鄭朝方則喊出「嶄新改變在新竹縣、竹北經驗改變竹縣」口號，力拚翻轉竹縣。

賴總統指出，新竹縣是全球科技產業的重要基地，也是客家文化的重要家園，如何兼顧創新發展與文化傳承，始終是新竹縣治理最重要的課題。鄭朝方身為新竹縣的客家子弟，他深知文化傳承的重要；身為地方首長，他也了解城市治理與產業發展的關鍵。

賴總統說，從鄭朝方在竹北市所推動的各項施政，像是市政數位化、社福照顧升級、傳統市場活化，或是公園改造、竹北光節舉辦等城市景觀美學的提升，都展現出他創新美學治理的能力。

賴總統表示，鄭朝方不僅讓竹北市成為「科技與人文共存、產業與生活共榮」的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見，所以他要拜託所有新竹縣的鄉親，能大力支持鄭朝方，讓他用竹北成功的治理經驗，打造「城鄉共榮、文化科技並進、世代安心生活」的新竹縣。

賴總統指出，鄭朝方參選有三層意義，首先是扮演現代科技和傳統文化間的重要橋樑；第二層意義是竹縣是科技重鎮，年輕人移居很多，需要行政效率好、各項生活設施服務好的條件，鄭朝方在竹北市政經驗，已充分證明了他有這樣的能力；第三，新竹縣有城鄉差距，要彌平並不容易也很辛苦，但鄭朝方有決心要完成這條「天堂路」。

鄭朝方表示，竹北市民非常挑剔，他們給他的磨練，不亞於台北給他的磨練，這三年的竹北經驗，已經讓竹北超越竹北，希望新竹縣民未來能授權給他，讓新竹縣超越新竹縣。

鄭朝方指出，8年前他也曾站在這裡，2位總統說過一樣的話，前總統蔡總統當時是說，鄭朝方一點政治味都沒有，不過是問號；這次賴總統則說，鄭朝方一點政治味都沒有，是驚嘆號，要讓他來幫助新竹縣、改變新竹縣。