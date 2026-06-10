快訊

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

亞太棒球場掌摑中職工讀生惹眾怒 房仲男丟頭路還被判刑3月

聽新聞
0:00 / 0:00

8年前問號變驚嘆號！賴總統親掛彩帶出征 鄭朝方：竹北經驗改變竹縣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中執會今天正式通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。記者蔡晉宇／攝影
民進黨中執會今天正式通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。記者蔡晉宇／攝影

民進黨中執會今天正式通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，鄭朝方不僅讓竹北市成為科技與人文共存、產業與生活共榮的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見，要向新竹縣鄉親大力推薦；鄭朝方則喊出「嶄新改變在新竹縣、竹北經驗改變竹縣」口號，力拚翻轉竹縣。

2026九合一選舉

賴總統指出，新竹縣是全球科技產業的重要基地，也是客家文化的重要家園，如何兼顧創新發展與文化傳承，始終是新竹縣治理最重要的課題。鄭朝方身為新竹縣的客家子弟，他深知文化傳承的重要；身為地方首長，他也了解城市治理與產業發展的關鍵。

賴總統說，從鄭朝方在竹北市所推動的各項施政，像是市政數位化、社福照顧升級、傳統市場活化，或是公園改造、竹北光節舉辦等城市景觀美學的提升，都展現出他創新美學治理的能力。

賴總統表示，鄭朝方不僅讓竹北市成為「科技與人文共存、產業與生活共榮」的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見，所以他要拜託所有新竹縣的鄉親，能大力支持鄭朝方，讓他用竹北成功的治理經驗，打造「城鄉共榮、文化科技並進、世代安心生活」的新竹縣。

賴總統指出，鄭朝方參選有三層意義，首先是扮演現代科技和傳統文化間的重要橋樑；第二層意義是竹縣是科技重鎮，年輕人移居很多，需要行政效率好、各項生活設施服務好的條件，鄭朝方在竹北市政經驗，已充分證明了他有這樣的能力；第三，新竹縣有城鄉差距，要彌平並不容易也很辛苦，但鄭朝方有決心要完成這條「天堂路」。

鄭朝方表示，竹北市民非常挑剔，他們給他的磨練，不亞於台北給他的磨練，這三年的竹北經驗，已經讓竹北超越竹北，希望新竹縣民未來能授權給他，讓新竹縣超越新竹縣。

鄭朝方指出，8年前他也曾站在這裡，2位總統說過一樣的話，前總統蔡總統當時是說，鄭朝方一點政治味都沒有，不過是問號；這次賴總統則說，鄭朝方一點政治味都沒有，是驚嘆號，要讓他來幫助新竹縣、改變新竹縣。

鄭朝方 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉 賴清德 民進黨

延伸閱讀

鄭朝方戰新竹縣長 賴清德讚竹北成功治理經驗

民進黨今拍板鄭朝方選竹縣 黃國昌：藍白最強「鐵三角」守住新竹

選戰進入正面交鋒…民進黨明拍板選新竹縣長 鄭朝方回應了

竹縣長之戰 民進黨今提名鄭朝方

相關新聞

賴總統親掛彩帶出征 鄭朝方：竹北經驗改變竹縣

民進黨中執會今天正式通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，鄭朝方不僅讓竹北市成為科技與人文共存、產業與生活共榮的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見，要向新竹縣鄉親大力推薦；鄭朝方則喊出「嶄新改變在新竹縣、竹北經驗改變竹縣」口號，力拚翻轉竹縣。

南韓爆發「選票不足」 中選會副主委被提名人保證：台灣絕不會發生

立法院內政委員會今針對行政院補提名中選會委員被提名人沈淑妃、蔡維哲與黃謀信資格審查，朝野立委均引用日前南韓選舉發生的「選票不足」爭議，關切台灣選務制度的嚴謹性、不在籍投票的配套措施。沈淑妃表示，台灣不會發生這問題，也絕對不會發生選票不足的事情。蔡維哲則建議，可事前一個月前登記投票。

民進黨沒提名 邱世文今60歲生日宣布退黨參選雲林一選區議員

2026九合一選舉11月28日投票，民進黨籍前雲林縣議員邱世文未獲黨徵召、提名，他今60歲生日，自行宣布退黨投入雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）下屆縣議員選舉。雲林縣第一選區議員共有10席，有7人將角逐連任，表態挑戰者已有11人，是雲林縣激戰選區。

民進黨說三重就可以「我說就不行」 李四川：選舉不用選到這樣

國民黨新北市長參選人李四川，今天上午至三重先嗇宮出席新北市中藥商業同業公會80週年慶暨「2026神農本草文化節」。對於三重的台語發音遭質疑，李四川表示民進黨的人也都這樣說，不管是講三重還是三重埔都是可以的，選舉不用選到這樣抹黑。

民進黨選對會拍板 鄭朝方投入新竹縣長選戰

民進黨選對會今天上午將開會，正式建請徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並在下午中執會完備程序後舉行提名記者會，由身兼民進黨主席的賴清德總統為鄭朝方披上競選披帶。

藍營猛打「抗中保台」形象 沈伯洋：市政層級不會講到中國

民進黨台北市長參選人沈伯洋過往「抗中保台」形象鮮明，被藍營大做文章，他今天出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會」成立大會談及此事，市政層級討論的是資安等問題，自然不會講到中國，所以藍營一直想要塑造「只會講中國」形象，就是不攻自破。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。