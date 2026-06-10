鄭朝方戰新竹縣長 賴清德讚竹北成功治理經驗

民進黨中執會今天通過徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，對決國民黨提名的徐欣瑩。兼任民進黨主席的總統賴清德拜託新竹鄉親支持，讓鄭朝方用竹北成功的治理經驗，打造「城鄉共榮、文化科技並進、世代安心生活」的新竹縣。

民進黨下午召開中執會，通過提名鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。

賴清德在中執會表示，新竹縣是全球科技產業的重要基地，也是客家文化的重要家園。如何兼顧創新發展與文化傳承，始終是新竹縣治理最重要的課題。

賴清德說，鄭朝方身為新竹縣的客家子弟，深知文化傳承的重要；身為地方首長，鄭朝方也了解城市治理與產業發展的關鍵。

賴清德表示，從鄭朝方在竹北市推動的各項施政，像是市政數位化、社福照顧升級、傳統市場活化，或是公園改造、竹北光節舉辦等城市景觀美學的提升，都展現鄭朝方創新美學治理的能力。

他說，鄭朝方不僅讓竹北市成為「科技與人文共存、產業與生活共榮」的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台看見。